La ciudad de Seattle y el condado de King lanzan la solicitud conjunta de propuestas para el Legal Defense Fund (fondo de defensa legal)

SEATTLE (21 de junio de 2017) – El martes, el alcalde de Seattle, Ed Murray, y el funcionario del condado de King, Dow Constantine, junto con el condado de King y el Ayuntamiento de Seattle, anunciaron una solicitud conjunta de propuestas (RFP, request for proposals) para otorgar un fondo de $1.55 millones para brindar servicios, asesoramiento y remisiones a servicios legales para inmigrantes y refugiados. Las organizaciones locales que brindan estos servicios pueden solicitar financiación, que se usará para ayudar a las personas de la zona que necesiten representación legal en cuestiones relacionadas con su situación migratoria. El Legal Defense Fund no asigna el dinero a las personas de manera directa. Tanto la ciudad como el condado han instaurado este año leyes que autorizan el uso de estos fondos, debido a que el presidente Donald Trump amenazó a las comunidades de inmigrantes y refugiados valiéndose de palabras y decretos ejecutivos inconstitucionales.

“Desde hace casi dos años al comenzar su campaña, el presidente Trump ha apuntado a las comunidades de inmigrantes y refugiados, las ha menospreciado y ha intentado excluirlas”, afirmó el alcalde Murray. “Seattle ha tomado medidas para hacerle frente a Trump y defender a nuestros amigos y vecinos. Estamos trabajando junto con el condado de King para brindar apoyo y servicios legales cruciales a las personas que son objeto de estos ataques debido a su condición y a aquellas familias que podrían ser separadas. Nuestra fortaleza radica en que somos una ciudad compuesta por inmigrantes, una ciudad inclusiva y de bienvenida y seguiremos oponiéndonos a la agenda contra los inmigrantes de Trump”.

“Las acciones de nuestros líderes nacionales no son reflejo de nuestros valores locales”, afirmó el funcionario del condado de King Dow Constantine. “Aquí, en el condado de Martin Luther King, defendemos la Constitución y respetamos los derechos de todas las personas. Junto con la ciudad de Seattle, ayudamos a quienes se encuentran en la primera línea de defensa, al brindar asesoramiento legal y defender el estado de derecho. Al hacerlo, declaramos que nuestra región es y será siempre una comunidad de bienvenida”.

La Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de Seattle) y la King County Office of Equity and Social Justice (OESJ, Oficina de Equidad y Justicia Social del condado de King) administran dos RFP para los siguientes servicios:

Servicios de orientación comunitaria (por ejemplo, asesoramiento y recomendaciones) para la representación legal de residentes del condado de King que se encuentran detenidos, están por ser deportados o en peligro de perder su condición inmigratoria. Representación legal de residentes del condado de King que se encuentran detenidos, están por ser deportados o en peligro de perder su condición inmigratoria.

Tanto Seattle como el condado de King han actuado para ayudar a las comunidades de refugiados e inmigrantes que se enfrentan a amenazas de deportación y son objeto de persecución por la administración de Trump. Seattle ha reforzado su condición de Ciudad de Bienvenida, en la que ningún empleado de la ciudad preguntará a un residente acerca de su condición migratoria y todos los servicios de la ciudad están disponibles para todos los residentes. Desde noviembre de 2016, la ciudad de Seattle ha respondido a las medidas contra la inmigración de la administración federal mediante la financiación de grupos de apoyos de pares, el asesoramiento para los jóvenes refugiados e inmigrantes que asisten a la escuela media y la escuela secundaria, y la expansión de la asistencia para la naturalización mediante clínicas de ciudadanía y talleres a gran escala. Seattle también ha reforzado la colaboración comunitaria, la educación y el acceso a la información y recursos sobre los derechos. Además, el alcalde Murray creó el Inclusive and Equitable Cabinet (Gabinete Inclusivo y Equitativo) para lidiar con las amenazas contra los derechos civiles, incluidas las que se dirigen a las comunidades de refugiados e inmigrantes y firmó una ordenanza impulsada en el Concejo por la concejala M. Lorena González, que establece el Legal Defense Fund de Seattle.

“Apoyamos a nuestros socios del condado en nuestro firme compromiso de garantizar que los miembros de las comunidades de inmigrantes y refugiados tengan la oportunidad de acceder a ayuda legal civil gratuita en los procedimientos inmigratorios”, afirmó la concejala M. Lorena González. “En colaboración con organizaciones comunitarias confiables, esta inversión brindará ayuda a nuestros vecinos, amigos y familiares inmigrantes y refugiados en este momento de necesidad crucial. Hoy enviamos un mensaje a nuestros vecinos refugiados e inmigrantes de toda la región: estamos de su lado durante estos tiempos difíciles y en todo lo que pueda acontecer”.

La financiación de defensa legal del condado de King es parte de una estrategia integral más amplia que abarca capacitaciones sobre los derechos y educación para trabajar desde la base y prevenir que las personas tengan la necesidad de recibir defensa legal. Además de la defensa legal, el condado de King respalda organizaciones de inmigrantes y refugiados otorgándoles $450,000 para aumentar la protección de los residentes vulnerables del condado. Mediante el Resilience Fund (fondo de resistencia), la Seattle Foundation (Fundación Seattle) y otros socios filantrópicos han sumado su aporte a esta financiación para las organizaciones comunitarias.

“Asociarnos con la ciudad de Seattle fue la decisión obvia luego de que aprobamos, el mismo día, la provisión de fondos para ayuda legal para inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades”, afirmó el presidente del Concejo del condado de King, Joe McDermott. “Juntos trabajamos para garantizar que nuestra región sea un lugar seguro para todos los residentes, y esta colaboración debe ser un modelo a seguir para las jurisdicciones de todo el país que desean proteger y empoderar a las comunidades de inmigrantes y refugiados que pertenecen a ellas”.

El condado de King es un Condado de Bienvenida y ha aprobado ordenanzas que prohíben la limitación de los servicios sobre la base de la condición migratoria y estipulan que el condado solo cumplirá las órdenes de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) si estas están acompañadas por una orden de captura emitida por un juez federal. El funcionario del condado de King, Dow Constantine, también ha estado a la cabeza de más de 80 funcionarios electos de todo el condado que han firmado un compromiso de promover comunidades seguras, inclusivas y abiertas a todos. Aquí podrá encontrar información acerca de cómo presentar su solicitud para el Resilience Fund.

La fecha límite de solicitud para ambos RFP es el 12 de julio y las decisiones de financiación se anunciarán en agosto.