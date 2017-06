Alemania y Chile empatan y aplazan su pase a semifinales

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- Alemania y Chile empataron 1-1 y ninguna de las dos selecciones consiguió sellar su pase a las semifinales de la Copa Confederaciones, en una jornada en la que Camerún y Australia se mantuvieron con vida tras firmar tablas (1-1).

La segunda jornada del grupo B no sirvió para despejar dudas. Todo sigue prácticamente igual después de las dos jornadas que se disputaron, en las que cuatro equipos en liza se anularon para llegar con vida al último duelo.

A priori, Alemania y Chile son los que tienen el camino más despejado para seguir adelante en la Copa Confederaciones. Ambos equipos suman cuatro puntos y sacan tres de distancia a Camerún y Australia. Sin embargo, los dos últimos no están muertos y los duelos Chile-Australia y Alemania-Camerún decidirán el futuro del grupo.

En el Kazan Arena, germanos y sudamericanos jugaron un partido demasiado táctico, dominado en la primera parte por Chile e igualado en la segunda con la participación de Marc-André ter Stegen en la portería de Alemania por decisión de Joachim Löw.

Casi cuando el público no se había sentado en la grada, apareció Alexis Sánchez para convertirse en protagonista del duelo y de su país. El tanto del jugador del Arsenal, que abrió el marcador, le convirtió en el futbolista con más goles de Chile tras superar a Marcelo Salas.

El delantero chileno sumó 38 tantos y adelantó a su ídolo. Después del partido, declaró estar “contento” y dijo no “dimensionar” ese registro. Pero, durante el duelo ante Alemania, su gol sirvió para dar una pequeña ventaja a Chile, que no aprovechó su dominio y después lo pagó.

El equipo de Pizzi tuvo varias ocasiones en los 45 minutos iniciales y la más clara, un disparo de Eduardo Vargas, la despejó el larguero de la portería alemana. La falta de acierto sudamericana fue castigada por Alemania, que al final del primer tiempo marcó por medio de Stindl, que aprovechó un gran pase de Emre Can para establecer la igualada.

El segundo acto, salvo una falta peligrosa lanzada por Alexis, fue rocoso, aburrido y demasiado táctico. El marcador no se movió y ambas selecciones tendrán que pelear por lograr un pase para las semifinales.

En el otro partido del grupo, Camerún y Australia se anularon mutuamente y desperdiciaron su oportunidad de tener más opciones de alcanzar las semifinales en el último partido de la fase de grupos. El 1-1 final dejó prácticamente fuera de la Copa Confederaciones a ambos equipos, que necesitarán una carambola para acceder a la siguiente ronda.

El empate llegó después de un partido emocionante, en el que ambos equipos intentaron llevarse la victoria sin esconder sus cartas y con ganas de vencer a su rival. Ambos, después de perder en su estreno, necesitaban los tres puntos para intentar llegar lejos.

Aunque Australia fue más efectiva y más controladora, chocó contra el juego físico del cuadro africano, que montaron multitud de contragolpes peligrosísimos durante todo el choque. Más de uno pudo costar un susto al conjunto oceánico, que, sin embargo, sobrevivió en parte gracias a la falta de puntería de Vincent Aboubakar.

El delantero del Besiktas turco contó con innumerables ocasiones de gol, pero casi todos sus disparos salieron desviados sin encontrar portería.

Fue Andre-Frank Anguissa quien finalmente dio en la diana tras aprovechar en el minuto 46 un pase de Michael Ngadeu. El jugador del Olympique de Marsella recogió la asistencia de su compañero y con una sutil vaselina logró abrir el marcador para Camerún.

Entonces, Australia con toda la segunda parte por delante, no se arrugó y comenzó a acercarse a los dominios cameruneses, que aún contaron con alguna otra oportunidad del desafortunado Aboubakar. Al final, fue Ernest Mabouka, que provocó un penalti corroborado por el VAR tras derribar a Alex Gerbach, el jugador que dio la oportunidad a Australia de empatar.

Mark Milligan no falló la pena máxima y africanos y oceánicos perdieron las pocas ocasiones de las que dispusieron hasta el final para quedarse con un punto que podría ser definitivo. Las dos selecciones están prácticamente fuera de la Copa Confederaciones.

Related