SOUNDERS vs NEW YORK: SIN PODER COMER LA MANZANA

Nota de Mario Prieto:

NEW YORK – Seattle Sounders viajó a la Gran Manzana el pasado sabado para enfrentar al New York City del español “Guaje” David Villa, de Pirlo y otras estrellas con la intencion de poder lograr 3 puntos como visitantes en el famoso Yankee Stadiun en el condado del Bronx. Los que proponen no siempre son los que logran el objetivo. New York domino la mayor parte de los primeros 45 minutos jugando sobre un campo de juego que mas se parecia a un lago que un campo de cesped natural. New York entro con todo, dominando, creando, atacando siempre, sin que los Sounders pudieran hacer mucho, pero en una sola jugada al final de los primeros 45 minutos Cristian Roldan, el jugador californiano que ha venido en ascenso partido a partido fue quien le dio la ventaja al equipo de los Sounders para ir al descanso con el tanteador a su favor . Las condiciones climaticas de lluvias torrenciales, y un campo cubierto de agua complicaron las acciones para ambos equipos donde el balon no podia correr, los jugadores se resbalaban, no podian tener mucho control del balon, y donde cualquier cosa podia suceder para uno u otro equipo. El gol sorpresivo de los Sounders llego al minute 40 despues de que Roldan pudiera controlar un balon en la mitad del campo de juego, ganandole en velocidad a su marcador Maxine Chanot conectando un tiro cruzado hacia el poste derecho del golero Sean Johnson que nada pudo hacer ante el gol , solo mirar el balon que venia flotando sobre el agua acumulada en el area de New York. Villa tuvo la oportunidad de emparejar el partido unos minutos mas tarde al ejecutar un tiro libre estrellando el balon en el angulo superior izquierdo del arco de Frei sin poder convertir, y asi llegarian al descanso en un dia de lluvias torrenciales. Al comienzo del segundo tiempo fue New York quien mantenia la presion y el major accionar en el campo de juego, y el gol del descuento no se hizo esperar. El juez del encuentro cobraria un penal bastante dudoso cuando corria el minuto 51 al defensa Oniel Fisher cuando este le quitó el balon al español Villa dentro del area quien a su vez cayó al cesped, decretando asi el juez la pena maxima en favor de New York, siendo el mismo “Guaje” Villa quien convertiria el gol del empate a 1 gol por bando y el numero 50 en su carrera con la MLS. Sounders en esta ocasion contaba con los jugadores Morris y Dempsey en la linea de ataque, mientras que Roldan y Evans en la linea defensiva no estarian presentes por estar lesionados. El encuentro siguio bastante entreverado y dificil de conectar buenas jugadas por parte de ambos equipos por las fuertes lluvias que seguia cayendo, pero New York pudo aprovechar un descuido de la defensa de los Sounders cuando corria el minuto 77. El encargado de la jugada letal para terminar con los sueños de los Sounders salio de los pies del jugador Jack Harrison burlando a la defensa de los Sounders y enviando un centro pasado sobre la linea defensiva de Seattle, mientras que otra vez el Internacional Español de Villa se metia solo sin marca por detras de los defensores de Sounders sobre el lado derecho de Frei para conectar sin que nadies lo molestara y con un toque perfecto del balon dandole asi la victoria a los locales de un tanteador d e 2 a 1, y el gol numero 51 para Villa.

Cristian Roldan, de solo 22 años de edad y siendo un defensa de medio campo comentaba al final del encuentro de que el no se va mucho al ataque como en otras temporadas porque sabe que tiene compañeros de alto calibre para hacer ese juego, que solo lo hace cuando se siente seguro de que puede lograr lo que esta buscando, que es el gol, y lo ha logrado en varias ocasiones y es por eso que ha llamado la atencion del Tecnico de la Seleccion de los Estados Unidos – Bruce Arena – y lo ha incluido en la lista preliminaria de los 40 jugadores para la proxima CONCACAF 2017 GOLD CUP.

Sounders con esta derrota queda en la septima posicion de la zona Oeste, con 5 partidos ganados, 7 perdidos, y 4 empatados para un total de 19 puntos. Sounders jugará su proximo partido oficial de la MLS como visitantes el proximo 25 de Junio cuando visiten a los Portland Timbers a la 1 de la tarde.

NOTA:

Tres dias antes al partido en New York, el Miercoles por la noche, Sounders recibieron en el complejo de Star Fire de la ciudad de Tukwila al rival de la Cascadia los Portland Timbers cumpliendo asi con la disputa de la famosa Lamar Hunt – OPEN CUP – consiguiendo una complicada victoria por 2 a 1.

El joven jugador de los Sounders Aaron Kovar abrio el tanteador a los tres minutos de juego, mas tarde se encargaria de empatar el encuentro Augustine Williams al minuto 38, aumentando la ventaja en favor de los locales por parte del jugador Zach Mathers al minute 54 al convertir de tiro penal.

Tanto los Sounders como los Portland Timbers formaron sus equipos con jovenes de las Academias y jugadores de la reserva haciendo que el juego no fuera del calibre que los casi 4 mil aficionados querian ver.