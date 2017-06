El club espera que Messi firme su nuevo contrato “en las próximas semanas”

Barcelona, 19 jun (EFE).- La renovación del delantero argentino Leo Messi por el Barcelona podría producirse “en las próximas semanas”, según ha manifestado Josep Vives, portavoz del club azulgrana que, sin embargo, no ha sido capaz de precisar cuándo se producirá el acto de la firma.

“La rubrica supongo que se producirá en las próximas semanas”, ha manifestado Vives, quien ha añadido que la renovación del jugador de Rosario, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2018, es “una cuestión que ha llevado de forma muy personal el presidente Josep Maria Bartomeu”.

“Siempre hemos dicho que somos muy optimistas sobre la renovación de Messi y el jugador ya hizo unas declaraciones que eran muy explicitas al respecto”, ha insistido Vives, que ha sacado pecho por haber defendido con vehemencia al jugador cuando fue investigado por fraude fiscal, algo que el Real Madrid ha hecho con más tibieza en el caso de Cristiano Ronaldo.

“Lo defendimos con la cabeza y el corazón, y lo volveríamos a hacer, porque estábamos convencidos de nuestros argumentos en defensa de Leo Messi”, ha subrayado esta tarde a los medios de comunicación tras la reunión ordinaria de la junta directiva.

Vives no ha querido confirmar si uno de los objetivos del club es que Messi pueda jugar la próxima temporada junto al centrocampista italiano del PSG Marco Verratti. “Nunca hablamos de las negociaciones y del interés que podemos tener en algún jugador”, ha contestado.

El portavoz del FC Barcelona se ha extendido algo más al valorar la moción de censura promovida por el excandidato a la presidencia Agustí Benedito.

“Tenemos un respeto muy grande por la iniciativa que pueda tomar cualquier socio dentro del marco estatuario de la entidad, pero una moción de censura tiene un carácter excepcional, para situaciones críticas donde la institución está en peligro, y no es el caso”, ha indicado Vives, quien ha recordado que el Barça goza de un buen estado de salud y “ha ganado 9 de los últimos 13 títulos”.

Además, ha desvelado que Benedito “tiene una deuda con el club de 9.862,53 ?, desde el 23 de julio de 2015”, que no ha atendido pese a los diferentes requerimientos que le ha hecho la entidad. “De hecho, es el único candidato de las pasada elecciones que debe dinero al Barça”, ha apostillado.

