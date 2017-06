La transmisión más lenta de oxígeno en la placenta hace a un gemelo más listo

Washington, 16 jun (EFEUSA).- La transmisión más lenta de oxígeno de la placenta de la madre a uno de los gemelos explica por qué uno de ellos es más inteligente que el otro, según un estudio publicado hoy en la revista especializada Scientific Reports.

La investigación, realizada en el Hospital Infantil de Boston, se basó en el control de factores genéticos y de riesgo maternal en 7 mujeres embarazadas entre 29 y 34 semanas, y demostró que, aunque los gemelos comparten placenta, ésta se divide en dos compartimentos y uno está más sano que el otro.

La directora del Centro de Ciencias Neurológicas y Neurológicas Fetales y Neonatales del hospital, Ellen Grant, y el principal investigador del Laboratorio de Investigación en Electrónica (RLE) en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elfar Adalsteinsson, desarrollaron el método no invasivo que traza el suministro de oxígeno a través de la placenta en tiempo real, a través de una imagen por resonancia magnética (IRM).

Esta técnica, denominada “nivel dependiente de oxígeno en sangre” (BOLD, por sus siglas en inglés) y basada en una señal que refleja las variaciones locales y transitorias de la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina en función de la actividad neuronal del cerebro, mostró que las placentas disfuncionales tienen grandes regiones en las que la transmisión de oxígeno al feto es más lenta.

Los investigadores hallaron que esta transferencia de oxígeno más pausada de la madre al bebé a través de la placenta predice un crecimiento del feto más ralentizado y un desarrollo menor del cerebro y del hígado.

“Hasta ahora, no teníamos manera de ver la función placentaria regional en vivo. El ultrasonido Doppler, el método clínico actual de evaluar la función placentaria, mide el flujo sanguíneo en las arterias umbilicales y otros vasos fetales, pero no indica cuánto oxígeno o nutrientes están siendo transportados de la madre al feto”, aseguró Grant.

A partir de estos resultados, el próximo objetivo de estos científicos será averiguar las causas de la variación en el transporte de oxígeno en la placenta, además de identificar posibles riesgos que serían motivo de preocupación en un embarazo.

