Compañías de salud abandonan 2 condados del estado

OLYMPIA, (Agencias) — Klickitat y Grays Harbor podrían tener opciones limitadas de seguros de salud el próximo año porque ninguna aseguradora ha presentado para vender planes allí, dijo el comisionado de seguros del estado de Washington el jueves.

La oficina del comisionado Mike Kreidler dijo que bajo la ley estatal, si no hay aseguradora de salud disponible en un condado en particular, la única opción para los residentes es la cobertura a través del fondo estatal de alto riesgo conocido como WSHIP. Debido a que WSHIP no es una aseguradora calificada para el intercambio de salud del estado, los subsidios no están disponibles.

Dos aseguradores _ Plan de Salud Comunitaria de Washington y el Plan de Salud de la Fundación Kaiser de Washington Options _ anunciaron a principios de este año que estaban retirando el mercado de seguros individuales de salud para el 2018.

En una declaración escrita, Kreidler dijo que culpó a la caída propuesta de aseguradores y áreas de cobertura a la incertidumbre que rodea la ley nacional de atención de salud.

La oficina del comisionado de seguros dijo que a partir de marzo, más de 1.100 personas en el Condado de Klickitat y más de 2.200 en el Condado de Grays Harbor compraron seguros a través del mercado individual.

Kreidler dijo que estaría llegando a las aseguradoras para pedirles que reconsideren su participación en los dos condados.

“Después de eso, buscaré las opciones disponibles a nivel estatal para proteger la estabilidad de nuestro mercado de seguros de salud”, dijo.