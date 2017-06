Legisladores proponen una ley para abrir un Museo Nacional Latino

Washington, 15 jun (EFEUSA).- Legisladores demócratas y republicanos presentaron hoy una ley en el Senado para la apertura de un Museo Latino en la red nacional Smithsonian en Washington, en reconocimiento a las contribuciones de la comunidad hispana a lo largo de la historia del país.

En una rueda de prensa en el Capitolio, el senador demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez anunció que presentó el proyecto de ley, también impulsado por el senador republicano por Texas John Cornyn y los congresistas Ileana Ros Lehtinen, republicana por Florida, y José Serrano, demócrata por Nueva York, entre otros.

La actriz latina Diane Guerrero, conocida por sus papeles en las populares series “Orange is the New Black” y “Jane The Virgin”, también apoyó la iniciativa y reclamó la necesidad de contar la “historia silenciada” de los hispanos en el país.

Bajo el nombre de “Museo Nacional Americano Latino” de la red Smithsonian, la legislación busca la aprobación de la Cámara de Representantes, lo que supone el paso necesario para la autorización del museo, y lograr una localización, entre cuatro posibles, en el National Mall de Washington, la explanada en el corazón de la capital que alberga los grandes monumentos nacionales.

“En estos momentos de mucha retórica de odio, es más necesario que nunca que haya un museo que envíe un fuerte mensaje de que los latinos han sido y son clave en todos los aspectos del país”, aseguró Menéndez.

El senador defendió la necesidad de contar la historia norteamericana “completa”, con las aportaciones de los hispanos, y se mostró optimista por el apoyo “más comprometido que nunca” de demócratas y republicanos.

Por su parte, Ros Lehtinen abogó porque esta fuera una ley apolítica y por su aprobación dada la perseverancia que los latinos llevan en la sangre, que representan una sexta parte de la población.

“Es una magnifica oportunidad para retractarse de errores pasados y compensar a la comunidad latina, construyendo este museo y haciéndolo una realidad”, agregó la congresista en referencia a los ataques del actual presidente, Donald Trump, contra la comunidad hispana y mexicana, en particular.

En 2004, dio inicio la campaña para lograr un museo que reconozca las contribuciones latinas a la sociedad, el arte, la historia, la economía, la política y la cultura estadounidenses.

Cuatro años después, comenzó su largo camino legislativo, bajo el Gobierno de George W. Bush, cuando se aprobó el establecimiento de la Comisión de estudio para la creación de una institución dedicada a los millones de hispanos que viven en el país, cuya cifra aumenta cada año y que actualmente se sitúa en los 57 millones.

En 2011, la comisión presentó un plan y estimó que abrir el museo tendría un costo de aproximadamente 600 millones de dólares, de los cuales, la mitad deberán ser recaudados a través de donaciones privadas.

Desde entonces, Menéndez ha presentado en tres ocasiones proyectos de ley para su apertura y, pese a que no salieron adelante, el senador se mostró confiado en que este es el momento idóneo para reconocer a la minoría más numerosa del país, como ya hacen otros museos con otras comunidades de la sociedad.

La Institución Smithsonian inauguró en septiembre de 2016 el primer museo nacional dedicado a la comunidad afroamericana, valorado en 500 millones de dólares y que narra hechos desde la esclavitud, pasando por la lucha por los derechos civiles hasta la llegada a la Casa Blanca en 2009 de Barack Obama, primer presidente negro del país

En la misma explanada, la institución también cuenta con un museo que narra la historia de los nativos americanos del país y sus contribuciones a la sociedad.

Mediante programas, colecciones y exposiciones, la futura entidad cultural incluiría exposiciones sobre la presencia latina desde antes de la fundación del país en 1776 hasta la actualidad.

Así, el museo destacaría, por ejemplo, la fundación en 1565 por el español Pedro Menéndez de Avilés de San Agustín (Florida) -primera ciudad de Estados Unidos-, 42 años antes del primer asentamiento inglés en Jamestown (Virginia).

En el museo se reflejaría, asimismo, el papel de los exploradores españoles, la contribución de los hispanos en todas las guerras de EEUU y la cada vez más creciente e importante participación latina en el tejido cultural, económico y social del país.

