Jóvenes soñadores celebran cinco años de DACA con llamado a resistencia

Nueva York, 15 jun (EFEUSA).- En el quinto aniversario del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), un grupo de jóvenes “soñadores” urgió hoy al Congreso para que proteja la iniciativa que les sacó de las sombras y cambió sus vidas “para siempre”.

Los “soñadores”, como se conoce a los que se beneficiaron del programa creado por orden ejecutiva del presidente Barack Obama para proteger a jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños con sus padres indocumentados, unieron nuevamente sus voces para recordar cómo era sus vidas antes del DACA y pedir además que sus familias dejen de ser blanco de las deportaciones.

El DACA, argumentaron los jóvenes neoyorquinos, les permitió perder el miedo por ser indocumentados, salir de las sombras, evitó que fueran deportados, obtener empleo y ayudas económicas para ir a la universidad, licencia de conducir, empleo y viajar fuera del país.

Advirtieron que pese a que es “un momento de celebración” también lo es “de resistencia” ante las políticas antimigratorias de la nueva administración del presidente Donald Trump que está deportando a sus familiares.

“Hace cinco años había recién culminado la escuela superior y buscaba trabajo, pero era difícil encontrarlo porque no tenía la apropiada identificación y estudiaba a tiempo parcial (en la universidad) porque no podía solicitar ayudas económicas”, recordó la mexicana Zuleima Domínguez.

Tras la aprobación del DACA, agregó, “pude finalmente salir de las sombras y tener una vida más digna. Comencé a trabajar legalmente, pude solicitar un carné de identidad del Estado, dedicarme a estudiar y solicitar becas para pagar mi matrícula. El año pasado pude salir del país por primera vez. DACA mejoró mi vida”.

Domínguez dijo ser consciente que DACA es un “privilegio que no doy por seguro”, que puede ser arrebatado en cualquier momento, “especialmente ahora que la administración Trump está atacando a nuestras familias”.

“Todavía queda un camino largo que recorrer y tenemos que seguir peleando por nuestros padres, hermanos, hermanas y toda la comunidad”, afirmó.

Antonio Alarcón, también mexicano, tiene una historia similar a la de su compatriota e hizo un llamado a los ‘soñadores’ a renovar con tiempo el programa para no estar sin protección y evitar así ser deportados.

Dijo que se estima que hay unos dos millones de “soñadores” a través del país, pero sólo poco más de 800.000 han solicitado, lo que atribuye algunos no han concluido su escuela superior, que es un requisito para beneficiarse del programa, a falta de información en otros estados o que no cuentan con el dinero para pagar los 495 dólares que cuesta la solicitud.

Indicó además que muchos de estos jóvenes “soñadores” se han convertido en el único sostén económico para sus familias tras la deportación del padre o ambos padres.

“Queremos una legislación que proteja a los jóvenes pero a futuro otra que proteja a las familias”, argumentó Alarcón al hacer un reclamo a los políticos en Washington a encontrar una solución “permanente” para la comunidad indocumentada.

El concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración de Nueva York, aseguró que es un “momento de celebración” al recordar los beneficios que la iniciativa de Obama ha significado para los jóvenes, la ciudad y el país.

Afirmó que el nuevo Gobierno debe mantener su promesa de no ir tras estos jóvenes, para eliminar el programa y deportarlos.

La mayoría de los que se han acogido al DACA son mexicanos y de acuerdo con datos del Consulado hasta ahora la iniciativa ha sido aprobada para 1,24 millones de inmigrantes de ese país.

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la alcaldía, Pavita Pawria-Sánchez, dijo que en Nueva York hay 85.000 “soñadores” y aseguró que la ciudad seguirá luchando junto a estos jóvenes y brindando los servicios migratorios que necesitan.

