“Wonder Woman” echa el lazo de nuevo al número uno y entierra a “The Mummy”

Los Ángeles, 12 jun (EFEUSA).- “Wonder Woman” logró el número uno en la taquilla por segunda semana consecutiva y, de paso, eclipsó por completo el estreno de “The Mummy”, con Tom Cruise al frente.

Según datos publicados hoy por la web especializada Box Office Mojo, “Wonder Woman” recaudó 57,2 millones de dólares, lo que supone una caída del 45 por ciento en la venta de entradas respecto a su debut, cuando lo normal es que esa disminución sea del 50 y hasta del 60 por ciento.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la española Elena Anaya, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

“The Mummy”, por su parte, recaudó 32,2 millones de dólares, una cifra inferior al de los estrenos de las tres películas correspondientes a la saga protagonizada por Brendan Fraser entre 1999 y 2008.

Terror, intriga y aventuras es lo que propone el director Alex Kurtzman en la cinta, que tiene a un intrépido Tom Cruise como protagonista para combatir a la espeluznante Ahmanet (Sofía Boutella), una antigua princesa milenaria que despierta de su tumba.

La cinta de animación “Captain Underpants: The First Epic Movie” obtuvo 12,3 millones de dólares desde la tercera plaza.

En esta historia dirigida por David Soren y con las voces en la versión original de Kevin Hart y Ed Helms, dos bromistas llamados George y Harold logran hipnotizar a su jefe y lo convencen de que es un superhéroe.

El cuarto lugar fue para “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, con 10,7 millones de dólares.

En la película, el español Javier Bardem interpreta al fantasmagórico y aterrador Salazar, un capitán de la Corona española con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante, que busca vengarse del pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) por haber destrozado su vida años atrás.

Por último, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” completó la lista con 6,2 millones de dólares.

En esta entrega, los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los años 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt).