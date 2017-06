Recorte a presupuesto Departamento Trabajo afectaría a latinos, según reporte

Los Ángeles, 12 jun (EFEUSA).- El recorte del 21 % al presupuesto del Departamento del Trabajo (DOL) según la propuesta presentada por el presidente Donald Trump afectaría especialmente la capacitación laboral de los hispanos y el control del abuso en los sitios de trabajo, señala una encuesta presentada hoy.

“Uno de cada cuatro trabajadores no recibió ningún tipo de entrenamiento” para empezar su trabajo, aseguró hoy Sylvia Manzano, miembro principal de Latino Decisions, ejecutora de la encuesta “Preocupaciones en el sitio de trabajo entre trabajadores latinos” del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).

La falta de instrucción fue mayor para aquellos trabajadores con salarios inferiores a 40.000 dólares al año, donde el 28 % no recibió preparación ni instrucciones para iniciar su labor.

El análisis resaltó también el pago tardío o injusto por las labores realizadas, encontrando que el 11 % del total de los encuestados recibió alguna vez sus pagos tardíamente, a la vez que al 13 % le pagaron menos de lo trabajado.

“Los latinos aceptan pobres condiciones de trabajo debido a su necesidad”, indicó Lindsay Daniels, directora asociada de Política Económica de NCLR, y eso a pesar de que fueron uno de los grupos más afectados por la pasada recesión económica.

La encuesta igualmente encontró que muy pocos trabajadores hispanos buscan ayuda de las entidades oficiales y por lo tanto aunque el 40 % tiene problemas, sólo el 9 % los reportan a una agencia laboral.

Rachel Deutsch, abogada de Justicia del Trabajador del Centro para la Democracia Popular, resaltó la importancia de “proteger la confidencialidad de las quejas”, pues mucha gente tiene miedo de ser deportada y no reporta los abusos.

A le vez, el vicepresidente de la Oficina de Investigación de NCLR, Eric Rodríguez, destacó otros problemas como las represalias en los sitios de trabajo contra los empleados que se quejan, la falta de pago de días por enfermedad (lo que obliga a los trabajadores en acudir a sus trabajos enfermos) y las condiciones inseguras en muchos de los sitios donde trabajan los hispanos.

Los expertos hicieron hoy un llamado a la Administración para que reconsidere el recorte proyectado para el Departamento del Trabajo, indicando que incluso la partida actual no es suficiente para que esta entidad investigue todas las quejas que recibe y obligue plenamente al cumplimiento de las leyes laborales en el país.

La encuesta, realizada entre 700 trabajadores votantes hispanos entre el 12 y el 25 de mayo, presenta un margen de error del 3.7%

