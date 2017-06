MALOS AGENTES MIGRATORIOS

Por Horacio Ahumada:

Creo muy sinceramente en las leyes y las ordenanzas de nuestro gobierno estadounidense, en lo que no creo es en algunos agentes del orden que no respetan órdenes superiores; un ejemplo muy claro son los agentes del ICE y los agentes de migración que en realidad no sé porque se sienten con ese poder de nivel superior creyéndose mas que cualquier ser humano que está a su alrededor, porque ellos no son más que unos simples empleados del gobierno con la única meta en la vida de esperar un retiro con seguridad salarial, cuidado médico y retiro.

Partiendo de esta premisa no son ni capaces de obedecer órdenes correctamente de detención o deportación, ya que cuando van a ejecutarlas sobre todo si están a nombre de “hombres malos” según el presidente Trump, no les importa llevarse a quienes se cruzan en su camino y a veces sin respetar hasta residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses con nuestro color latino.

No entiendo a esta gente cómo pueden llegar tan tranquilamente y abrazar a su familia sabiendo que acaban de destrozar la vida de los hijos de los que ellos mismos detuvieron, entiendo que es un riesgo venirse a trabajar a este país sin papeles, pero los agentes del ICE al parecer disfrutan de ver el dolor de inmigrantes que solo tienen el pecado de haber pasado sin permiso porque si lo hubieran solicitado se habrían encontrado con otro tipo malo de agente migratorio que son aquellos que trabajan detrás del vidrio que casi ni se escucha en los diferentes consulados y embajadas estadounidenses en el mundo, ya que al parecer también disfrutan de la palabra NO, les encanta buscarle cinco patas al gato en las solicitudes de visas de turistas, son tan crueles que hay ancianitos de más de setenta y cinco años que les dicen que NO a su solicitud de visa turística y a los ancianos les da un gran temor decir que quieren venir a ver a sus hijos que hay veces que tienen más de veinticinco años sin verlos y lo único que piden es unos cuantos días para poder venir y salir de los Estados Unidos demostrando con la edad y propiedades que tienen la intención de no quedarse a vivir de este lado, escuchan como una gran voz de ultratumba el NO de estos inhumanos agentes migratorios y solamente la respuesta es NO y el que sigue POUR FAVOUR!

Otro tipo de mal agente lo encontramos en los puestos terrestres de la línea y en los puestos de ingreso a los Estados Unidos, en los aeropuertos porque agarran los documentos migratorios con nuestra fotografía, los miran, nos miran, y nos vuelven a mirar como si fuéramos criminales o bien como si nos hicieran el gran favor de darnos permiso aunque ya tengamos visas, pero su mirada es de que podemos entrar porque a él se le da gran gana de sellarte la entrada oficial y que ni se nos ocurra encontrarnos con un mal agente con día malhumorado porque le va a buscar por todos lados para impedirnos entrar y así salirse con la suya. Sin respetar lo que ya tenemos autorizado. Pobre gente con ese empleo de burócrata. GRACIAS.