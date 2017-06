Los Cavaliers apuestan por mantener los mismos titulares y los Warriors buscan el 3-0

Cleveland (EE.UU.), 6 jun (EFE).- A pesar de haber perdido de forma contundente los dos primeros partidos de las finales de la NBA en la casa de los Warriors de Golden State, los Cavaliers de Cleveland no tendrán cambios en el quinteto titular para el tercer partido de la serie.

Tyronn Lue, entrenador de los Cavaliers, lo confirmó así después de finalizado el entrenamiento de este martes en el Quicken Loans Arena, donde se disputará el juego del miércoles, considerado clave en sus aspiraciones por defender el título de campeones.

Nada de lo sucedido en el ORACLE Arena de Oakland ya interesa a Lue, con la excepción de corregir errores de cara a ser más competitivos y sobre todo tener opción de conseguir la victoria ante unos Warriors que llegan tranquilos por el margen a favor, pero a la vez convencidos de que todavía no han ganado nada.

Lue aseguró que mantendrá incluso entre sus titulares al escolta J.R. Smith, que hasta ahora sólo ha aportado tres puntos y es uno de los jugadores que más críticas ha recibido por su bajo rendimiento en el apartado ofensivo, dado que es clave en las acciones desde fuera del perímetro.

Por su parte, Smith reconoció el no haber tenido su mejor inspiración encestadora en los dos primeros encuentros pero está convencido que todo va a cambiar a partir del tercer choque.

“Ya hemos analizado lo sucedido en los dos primeros partidos, no estuvimos a nuestro mejor nivel y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es reagruparnos como locales y comenzar a hacer mejor las cosas”, declaró.

Lue sostuvo que no piensa en las estadísticas y recordó lo sucedido el año pasado cuando también estuvieron abajo 0-2 y 1-3. “Cada partido es una final y hay que jugarla”.

Afirma que si los Cavaliers se apegan a su plan y juegan mejor podrán volver a la pelea, y esa posibilidad comienza si al final consiguen un triunfo el miércoles.

Una de las opciones del entrenador era iniciar con el escolta Iman Shumpert, quien entró como suplente y tuvo un buen desempeño en el segundo encuentro, pero al final considera que es mejor mantener la continuidad en el cinco titular y luego sí mover el banquillo.

“Tenemos jugadores de calidad dentro de la plantilla y sabemos que si hacemos las cosas que podemos y debemos, nuestras opciones de ganar a los Warriors se incrementan”, destacó Lue. “Sobre todo debemos creer en nosotros mismos”.

El alero estrella LeBron James también defendió la decisión de Lue en el sentido de mantener por encima de todo el estilo de juego que siempre han hecho los Cavaliers, sin importar el rival que haya enfrente.

Eso fue lo que les permitió el año pasado dar la vuelta a la eliminatoria y conseguir un título histórico, el primero como campeones de la NBA.

Cleveland enfrentó una situación similar el año pasado cuando fue apaleado en los primeros dos juegos de la final por 48 puntos antes de volver a casa y ganar el tercer choque, para luego remontar de una desventaja de 1-3.

Pero esta vez, los Warriors son todavía mejores con la inclusión del alero Kevin Durant, que junto al base Stephen Curry han destrozado materialmente a la defensiva de los Cavaliers con sus tiros a canasta desde dentro y fuera de la pintura.

El juego de transición de los Warriors ha sido demoledor, inclusive en el segundo partido, en el que a pesar de haber perdido 20 veces el balón acabaron con una ventaja de 19 puntos (132-113).

“Nos debemos enfocar en el tercer partido, no en lo hecho en los dos anteriores”, comentó Steve Kerr, entrenador de los Warriors, que sigue al frente del equipo después de haber vuelto para el segundo tras perderse los 11 anteriores por problemas de salud.

“La ventaja de 2-0 no nos dice nada como sucedió el año pasado, dado que hicimos lo normal, ganar en nuestro campo, ahora es cuando debemos elevar nuestro nivel de juego”.

El mismo sentir tienen todos los jugadores de los Warriors, que recuerdan a la perfección lo sucedido el año pasado y no desean que se repita la misma historia.

Related