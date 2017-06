Amnistía Internacional urge a Ivanka Trump a visitar un centro de detención de inmigrantes

Washington, 7 jun (EFEUSA).- Amnistía Internacional (AI) lanzó hoy una campaña para instar a Ivanka, hija y consejera del presidente, Donald Trump, a visitar un centro de detención de inmigrantes para que conozca de primera mano la “crueldad del sistema migratorio” del país.

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos informó que envió una carta a Ivanka Trump y aseguró que su campaña busca que intervenga y aborde la “desesperada situación de las madres y los niños” cuyo único “delito” fue huir de la violencia de sus países de origen.

“Huyeron de la violencia, incluso de la muerte segura, en sus países de origen, y vinieron aquí contando con nuestra compasión. Se presentaron a funcionarios de inmigración y solicitaron asilo bajo la ley de Estados Unidos. En cambio, fueron detenidos”, dijo la directora ejecutiva de la ONG en Estados Unidos, Margaret Huang, en la carta a Ivanka.

Estas mujeres y niños escaparon de sus hogares en El Salvador, Honduras y Guatemala, tres de los países más peligrosos del mundo, en los que las pandillas controlan grandes áreas, extorsionan y fuerzan a sus habitantes a unirse a ellos, convierten en esclavas sexuales a niñas y matan a quien no cumpla sus deseos, según AI.

En 2014, el Gobierno del expresidente Barack Obama amplió la práctica de colocar a estas personas que buscan asilo en detención, con la “perversa” intención, según la ONG, de disuadir más llegadas al país durante un año en el que se produjo una avalancha de niños no acompañados procedentes de Centroamérica.

AI pretende que la hija mayor de Trump visite las instalaciones del centro de detención para familias de inmigrantes del condado de Berks (Pensilvania), que considera un claro símbolo de la “crueldad del sistema de inmigración” y donde viven al menos 60 bebés, niños y madres, algunos desde hace más de 600 días, según sus cálculos.

“Su preocupación por la situación de los niños y las madres que trabajan en todo el país nos da la esperanza de que usted va a intervenir. Como primer paso, le recomendamos que visite Berks y vea por sí misma el encarcelamiento sin sentido de niños de hasta dos semanas”, explicó Huang dirigiéndose a Ivanka.

La hija mayor del presidente se ha mostrado cercana a problemas que su padre parece no darle importancia y es percibida como una de las voces más poderosas dentro de la Casa Blanca a la que le preocupan más los asuntos sociales, las mujeres y las familias.

“Pedimos a la señora Trump que preste atención, de primera mano, a lo que estas familias están experimentando mientras buscan refugio en este país”, aseguró la responsable de la organización humanitaria.

Amnistía Internacional denunció que, en Berks, las mujeres y los niños son “de alguna forma tratados como criminales”, ya que son despertados cada 15 minutos con linternas, para “chequeos de cama”, lo que provoca una privación del sueño, ansiedad y miedo, y no se permite a las madres y sus hijos dormir juntos.

Esta situación de encarcelamiento, además, empeora la depresión y el trastorno de estrés postraumático que muchos de ellos sufren.

La organización Human Rights First incluso reportó un caso en el centro de detención de Berks en el que un niño se desplomó y dejó de respirar y no recibió ayuda del personal que presenció el incidente, lo que cuestionó las condiciones de atención médica del lugar.

Por ello, reclamaron alternativas a la detención, como la libertad condicional y las fianzas, mediante evaluaciones individualizadas para cada familia por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que los familiares de los menores que viven en el país pudieran quedarse con su custodia y asegurar su asistencia a posibles audiencias.

Además, defendieron que esta situación viola el derecho internacional ya que la detención debería ser el último resorte y no un mecanismo por defecto, en particular para los que buscan asilo y para los niños que sólo deberían ser retenidos en “circunstancias excepcionales y durante el menor tiempo posible”.

