Evitar automedicarse y protegerse del sol, recomendaciones para cuidar la vista

México, 6 Jun (Notimex).- Protegerse del sol, acudir con el oftalmólogo una vez al año, no automedicarse, no fumar, hacer ejercicio y llevar una dieta balanceada, son las principales recomendaciones para cuidar la vista, señaló la oftalmóloga Georgina Givaudan Pedroza.

La especialista en Oftalmología de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, resaltó que llevar una dieta balanceada protege a nivel sistémico (integrado por los sistemas: cardiovascular, muscular, nervioso, inmune, respiratorio), y por lo tanto traerá beneficios a la visión.

“Si estás bien sistémicamente es muy probable que tus ojos también estén bien. Si tienes diabetes pero estás bien controlado no tienes por qué tener nada en los ojos y es la misma historia con el hipertenso, por ello, aunque te consideres sano hay que acudir con el especialista una vez al año es lo más recomendado, para descartar cualquier patología”, destacó.

Explicó que otro punto importante es no automedicarse, sin importar que sean productos naturales, pues en ocasiones no se sabe que efectos secundarios puedan llegar a presentar en la salud. “Es muy importante no ponerse nada que no esté recetado por un médico”, ya que cada paciente es diferente y no porque alguien lo uso va a servir para todos.

La también especialista en Microcirugía explicó en entrevista con Notimex que es importante protegernos del sol con lentes polarizados contra rayos ultravioleta, sobre todo es recomendado si se tiene carnosidad, conocida también como pterigón (tejido que crece sobre la conjuntiva), debido a que son más sensibles al sol, y ahora que está muy fuerte se verían beneficiadas si utilizan lentes oscuros.

“Es una medida de protección, pero no es necesaria para todos. Los lentes son sólo para la radiación no ayudan nada para evitar daños por la contaminación. Los lentes ayudan para ciertas patologías”, subrayó.

También se refirió a las nuevas pantallas de las computadoras que no ejercen ningún tipo de radiación que afecte la visión, es más bien –dijo- por la parte del parpadeo, del ojo seco. “Estamos tan atentos que parpadeamos menos y se seca mucho el ojo, con lo que también lleva al síndrome de ojo seco, el cual es secundario al uso de esta tecnología”.

Resaltó que se han hecho estudios porque se quiso vincular el aumento de la miopía con el uso de aparatos tecnológicos, sobre todo con las tablets, ya que ahora los niños las usan desde más pequeños, sin embargo, dichas investigaciones sólo se han hecho en Japón y en México aún no hay datos.

No obstante, reconoció que si hay un aumento en cuanto a la miopía, es decir que hay más miopes en el mundo y se quiere asociar al uso de estas tecnologías, pero considera que no tiene mucho que ver, concluyó