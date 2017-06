Representantes de 120 millones de estadounidenses apoyan el Acuerdo de París

Washington, 5 jun (EFEUSA).- Un total de 1.219 gobernadores, alcaldes, empresas, inversionistas y universidades de todo EEUU declararon hoy su intención de que el país “siga siendo líder mundial en la reducción de las emisiones de carbono” después de que el presidente Donald Trump sacara a Washington del Acuerdo de París.

Bajo el lema “We are still in” (Nosotros aún estamos dentro), los signatarios incluyen líderes de 125 ciudades, 9 estados, 902 empresas e inversionistas y 183 universidades.

Las ciudades y estados participantes representan a 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Houston, así como ciudades más pequeñas como Pittsburgh.

En total, las empresas e inversionistas firmantes cuentan con un ingreso anual total de 1.400 millones de dólares e incluyen a más de 20 compañías potentes del país, como Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también han firmado la declaración.

“Estos líderes están enviando una señal fuerte a la comunidad internacional y a los otros 194 países del Acuerdo de París sobre el compromiso continuo de Estados Unidos con la ambiciosa acción en materia de cambio climático”, apunta el grupo en un comunicado.

“En conjunto, los firmantes están logrando reducciones de emisiones concretas que ayudarán a cumplir las promesas de emisiones de EEUU en virtud del Acuerdo de París”, agrega la nota.

La declaración asegura que “el anuncio de la Administración de Trump socava un pilar clave en la lucha contra el cambio climático y es una medida que va en contra de lo que está pasando en Estados Unidos” respecto al desarrollo medioambiental.

“Todos los firmantes entienden que el Acuerdo de París es un plan para la creación de empleo, la estabilidad y la prosperidad global y que acelerará la transición a la energía limpia de Estados Unidos, una oportunidad -no una responsabilidad- de crear empleos, estimular la innovación, promover el comercio y garantizar la competitividad estadounidense”, agregan.

Además de esta declaración, desde el anuncio de Trump de retirarse del Acuerdo de París la pasada semana, 211 alcaldes han adoptado los objetivos del Acuerdo de París para sus ciudades, 13 gobernadores han formado una alianza bipartidista por el clima en EEUU y 17 gobernadores han publicado declaraciones individuales a favor del pacto internacional.

Además, The Climate Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la conservación ambiental, llamó hoy a la formación de un Club del Carbono de Estados Unidos, como una solución creíble para cumplir con el compromiso de París.

“Un Club del Carbono aprovecharía la avalancha de compromisos climáticos corporativos, estatales y municipales para trazar un camino significativo hacia la estabilidad climática”, apunta la organización sobre un modelo ya probado en otros países.

