DEPORTES: REALIDAD O FRAUDE.

Por Horacio Ahumada:

Estimados lectores generalmente no hago este tipo de “comentarios deportivos” pero en estas fechas están proliferando en las redes sociales las noticias que corren como pólvora, sobre todo aquellas noticias de grandes escándalos políticos, financieros, gubernamentales y tambien deportivos.

Desde los escándalos de Maradona, test de drogas para deportistas, hasta fraudes tan grandes de funcionarios como presidentes y de representantes de organizaciones gubernamentales dedicadas al deporte, hasta altos funcionarios de organizaciones que creíamos que eran de gran prestigio como la FIFA.

En esta semana me toco ver el segundo tiempo del partido de la final de la liga mexicana de futbol entre los equipos Chivas de Guadalajara y Tigres de la Universidad de Nuevo León; casi no soy aficionado al futbol pero me gusta ver las finales y los mundiales, pero con los 45 minutos que vi ayer pues las pocas ganas que me quedaban de ver este deporte casi se difuminan al ver tanta falsedad, sobre todo la falta de respeto a nosotros, el público televisivo y presentes en el estadio porque nos creen idiotas al ofrecernos un espectáculo de teatro barato y mal actuado desde los integrantes de los equipos así como lo mas vergonzoso de árbitros ciegos y tolerantes, que triste ver un partido de finales con protagonistas falsos y que ni les importa el público, sino su propio ego que los fanáticos los han elevado a sentirse seres supremos.

Es cierto que uso lentes pero no estoy ciego para no ver las burlas de las marcas o no marcas arbitrales. Ayer ante mis ojos y con repeticiones en cámara lenta el árbitro principal del partido al parecer fue vendido “no vio” la falta tan clara que merecía una sanción de tiro penal en contra del Guadalajara, pero no fue así, realmente el árbitro le dio pavor marcar lo que era, además que estaba más cerca de la jugada que millones vimos la falta y que casualidad el árbitro principal junto con los abanderados que también se quedaron callados, que vergüenza y no es que estoy en contra del Guadalajara que también sus jugadores dieron mucho que decir con esas actuaciones de “fuertes golpes” que fingían dolor quedando tendidos en el pasto para que el tiempo se acabara en forma deportivamente vergonzosa y no luchando como dizque atletas que son y no se enojen conmigo los partidarios del Guadalajara, enójense conmigo los partidarios de árbitros vendidos y empresarios dueños de equipos que todavía festejaron con orgullo su campeonato, cada vez se tiene menos vergüenza.

Y hablando de vergüenza, esperemos que el falso deportista que se dice es consumidor de marihuana es el hijo de Julio Cesar Chávez que brindó una de las peores y fraudulentas peleas de campeonato mundial que sin ningún derecho de cobrar la bolsa del fraude que le hizo al deporte de las orejas de coliflor; ya comentamos que este hombre salió a no pelear y no tirar golpes, que es todo lo contrario de lo que los verdaderos peleadores del box hacen, subir, pelear, tirar golpes y dar un verdadero espectáculo que la gente paga y los patrocinadores sostienen, y las autoridades boxísticas seguirán permitiendo esto? Espero que a estas cosas les pongan un verdadero alto. GRACIAS.