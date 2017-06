Una Semana en el Agua: Sumérgete en la Semana Nacional de Pesca y Navegación

Semana Nacional de Pesca

Frank Peterson

Acerca de Recreational Boating and Fishing Foundation (RBFF)

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca y navegación recreativa, por medio de la protección y restauración de los recursos acuáticos de la nación de ese modo. RBFF ha lanzado recientemente “60-en-60“, su plan para atraer a 60 millones de pescadores para el deporte a finales de 2021. RBFF desarrolló las campañas Vamos A Pescar™ y Take Me Fishing™ para crear conciencia en torno de la navegación, la pesca y la conservación, además de educar a la gente acerca de los beneficios de la participación en las actividades. VamosAPescar.org ayuda a los navegantes y pescadores de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para un día en el agua. Los sitios web de las campañas Vamos A Pescar™ y Take Me Fishing™ tienen vídeos educativos, información sobre cómo obtener una licencia de pesca y el registro de botes, y un mapa interactivo, donde estado por estado los visitantes pueden encontrar puntos de navegación y de pesca locales.