Netflix cancela serie de ciencia ficción “Sense8” tras dos temporadas

Los Ángeles, 1 Jun (Notimex).- Después de dos temporadas, Netflix cancela la serie “Sense8”, en la que participaron los actores mexicanos Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra.

Una semana después de que el gigante del “streaming” anunciara el adiós de la serie “The get down”, se acaba de confirmar que no renovará el drama de ciencia ficción producida por las hermanas Wachowski (The Matrix), “Sense 8”, de acuerdo a información The Hollywood Reporter.

“Sense 8”, que debutó en 2015, contó en sus dos entregas con 23 episodios, en los que a lo largo de 16 ciudades y 13 países, los personajes de la trama se encuentran interconectados psicológicamente.

El elenco incluyó a los actores británicos Aml Ameen y Tuppence Middleton, la surcoreana Doona Bae, la estadunidense Jamie Clayton, el español Miguel Ángel Silvestre y los mexicanos Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra.

“Fue todo lo que nosotros y los fans soñamos: Audaz, emocional, impactante e inolvidable… Nunca había existido un show tan global, con un elenco y equipo igualmente diverso”, expresó Cindy Holland, Vice Presidenta de Netflix Originals.

Mientras que Netflix Latinoamérica confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Gracias por ser parte de este viaje #Sense8 termina, pero nuestra conexión durará para siempre”.