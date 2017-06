Demasiados hombres ignoran las instrucciones de los médicos

LEAWOOD, Kansas, 1 de junio de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/– Los hombres estadounidenses no escuchan a sus médicos. A pesar de un aumento en afecciones crónicas como la diabetes, el colesterol elevado y la presión arterial elevada, hasta la mitad de los hombres que buscan la atención de un médico no siguen las recomendaciones de sus doctores, según una encuesta de médicos de la Academia Americana de Médicos de Cabecera (American Academy of Family Physicians, AAFP).

La encuesta consultó a médicos de cabecera qué porcentaje de sus pacientes masculinos cumplen con sus recomendaciones específicas: completar la receta, cumplir con la receta como se indica o cumplir con las visitas de control. Los resultados mostraron que más de 9 de cada 10 médicos entrevistados informaron que hasta la mitad de sus pacientes masculinos no siguen esas recomendaciones.

“Es un resultado inquietante, dado que ha aumentado la incidencia de afecciones crónicas en los hombres”, dijo el Dr. John Meigs, Jr., Presidente de la AAFP, comparando los datos más recientes de las Encuestas Nacionales sobre Medicina Ambulatoria de 2012 y 2013. “Vimos preocupantes aumentos en la presión arterial elevada, colesterol elevado y diabetes en tan solo un año. Esas afecciones responden bien al tratamiento médico crónico, y su médico de cabecera puede brindarle el tratamiento que necesita”.

La Encuesta Nacional de Medicina Ambulatoria mostró que en un año:

La incidencia de la presión arterial alta entre los hombres creció de 3 de cada 10 (32.7 por ciento) a cerca de 4 de cada 10 (36 por ciento).

El porcentaje de hombres a los que se diagnosticó colesterol elevado subió de apenas más de 2 de cada 10 (23.6 por ciento) a casi 3 de cada 10 (28.5 por ciento).

La diabetes aumentó dos puntos porcentuales, de 14.1 por ciento a 16.6 por ciento.

A pesar de esos aumentos, muchos hombres no se ocupan de sus recetas ni toman los medicamentos indicados, según la encuesta de la AAFP de miembros:

2 de cada 10 (22 por ciento) de los médicos dijeron que hasta la mitad de sus pacientes masculinos no completaron sus recetas.

Casi un tercio (32 por ciento) de los médicos dijeron que hasta la mitad de sus pacientes masculinos no tomaban los medicamentos como se había indicado.

Más de 4 de cada 10 médicos (42 por ciento) dijeron que hasta la mitad de sus pacientes masculinos no cumplieron con sus exámenes regulares o de rutina cuando así se les indicó para sus afecciones.

Casi 1 de cada 4 médicos dijeron que hasta la mitad de sus pacientes masculinos no se presentaron a las visitas de seguimiento.

“Puede ser que las personas no tomen seriamente sus afecciones porque no tienen síntomas evidentes, y ese es un gran error”, dijo Meigs. “La presión arterial elevada y el colesterol elevado han sido llamados los ‘asesinos silenciosos’ por una razón. Si no se controlan, pueden provocar ataques cardíacos, ACV o insuficiencia renal. Además de estas complicaciones, la diabetes no controlada también puede causar ceguera, daño neural y pérdida de las extremidades.

“Por ello, es vital que los hombres visiten a sus médicos, reciban atención preventiva y sigan las instrucciones para todas las enfermedades crónicas que puedan tener”.

Meigs señaló que el sitio web del consumidor de la AAFP, familydoctor.org, es una buena fuente de información sobre enfermedades crónicas. El sitio incluye una guía de atención médica preventiva para hombres e información sobre dietas saludables y control de peso.

“Saber más sobre la salud lo ayudará a entender la importancia de mantener la relación con un médico de cabecera”, dice Meigs. “Participando activamente con su equipo de cuidado médico, los hombres se sentirán bien y tendrán una mejor salud general con el correr del tiempo”.

Acerca de la Academia Americana de Médicos de Cabecera

Fundada en 1947, la AAFP representa a 129,000 médicos y estudiantes de medicina de todo el país. Es la única asociación médica dedicada exclusivamente a la atención primaria.

Los médicos de cabecera realizan aproximadamente una de cada cinco consultas, es decir, 192 millones de visitas por año o el 48 por ciento más que la siguiente especialidad médica más consultada. En la actualidad, los médicos de cabecera brindan más cuidados a carenciados y pobladores de zonas rurales de Estados Unidos que ninguna otra especialidad médica. La esencia de la medicina de cabecera es la constante relación personal paciente/médico focalizada en la atención integrada.

Si desea más información sobre la medicina de cabecera, la posición de la AAFP sobre problemas y cuidado clínico, y para acceder a multimedios descargables focalizados en medicina de cabecera, visite www.aafp.org/media. Si desea información sobre cuidado de la salud, afecciones de la salud y bienestar, sírvase visitar el galardonado sitio web de la AAFP para el consumidor, www.FamilyDoctor.org.