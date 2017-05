Trump anima en Twitter a descubrir el significado de “covfefe”

Washington, 31 may (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, animó hoy a sus seguidores en Twitter a descubrir el “verdadero significado” de “covfefe”, una palabra inexistente que incluyó en un tuit la pasada medianoche y que se ha vuelto viral.

“¿Quién puede descubrir el verdadero significado de ‘covfefe’?? ¡Disfruten!”, tuiteó Trump a primera hora.

Fue el propio Trump quien empleó esa palabra inexistente, “covfefe”, en un tuit aparentemente incompleto enviado poco después de la medianoche del martes y que desató numerosas burlas en la red.

“Pese a la constante ‘covfefe’ negativa de la prensa”, tuiteó a las 00.06 a.m. (ET) el mandatario, quien presumiblemente quiso escribir “coverage” (cobertura), en lugar de la palabra inexistente “covfefe”.

Antes de ser borrado, el tuit de Trump obtuvo más de 100.000 retuits y también más de 100.000 “me gusta”, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos.

Trump ha hecho de Twitter su principal medio de comunicación tanto con la prensa como con los ciudadanos, pero su uso poco ortodoxo para un mandatario estadounidense está envuelto de permanente polémica.

Según publicó la semana pasada el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca estudia poner en manos de abogados la supervisión de los mensajes que Trump publica en su cuenta de Twitter.

