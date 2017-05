Tecnológicas piden al Congreso reformas en espionaje a extranjeros

Nueva York, 26 may (EFEUSA).- Empresas líderes en tecnología pidieron hoy al Congreso del país la reforma de la Sección 702, un programa de vigilancia que permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recolectar datos de extranjeros y que con frecuencia afecta también a ciudadanos estadounidenses.

Facebook, Google, Microsoft y una veintena de compañías enviaron una carta al legislador republicano Bob Goodlatte, supervisor del debate sobre la renovación de la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA), que expira este año y que el actual Gobierno de EE.UU. pretende mantener intacta, informó el portal Recode.

La Sección 702, a través de la cual la NSA recolecta correos electrónicos e información sobre las comunicaciones por vía digital de extranjeros fuera de EE.UU., estuvo sujeta a escrutinio tras las filtraciones del exespía Edward Snowden en 2013 por sus implicaciones sobre la privacidad de los estadounidenses.

A principios de este mes, la NSA anunció que dejaría de recolectar información de aquellos estadounidenses que, en comunicaciones con personas fuera del país, mencionaban palabras clave relacionadas con extranjeros vigilados por la agencia.

No obstante, las tecnológicas piden que se deroguen formalmente estas prácticas en una nueva legislación referente al programa y que además se ejerza un control judicial sobre las consultas del Gobierno sobre los datos de ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, según cita el portal, las firmas apuntaron a la necesidad de tomar nuevas medidas de transparencia, entre ellas la posibilidad de compartir con sus usuarios más información sobre las peticiones de vigilancia que reciban por parte de las autoridades.

Algunos de los grandes nombres de Silicon Valley se unieron en 2013 para presionar al Congreso, bajo la Presidencia de Barack Obama, para que redujera el acceso a los datos de los usuarios por parte del Gobierno y les permitiera publicitar estas solicitudes.

La NSA no ha hecho público hasta el momento el número de estadounidenses afectados por la vigilancia de la Sección 702, con cuya reforma las tecnológicas esperan también reducir la probabilidad de que se recolecten datos de nacionales de otros países que no estén sujetos a escrutinio.

