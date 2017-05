¿Qué pasó en el GP de España y que pasará en el GP de Mónaco?

Por: Marcos Wanless

Este fin de semana la noticia más comentada de la Fórmula 1 quizá venga de las 500 millas de Indianápolis y no del Gran Premio de Mónaco, todos los aficionados estaremos atentos a ver la suerte del bicampeón mundial Fernando Alonso, el español en una pirueta de promoción pero también de valentía, aceptó el reto de correr la famosa carrera americana en vista oficialmente de perseguir y conquistar la triple corona: “El Santo Grial” del auto deporte, para lograrlo habrá que ganar (en el transcurso de la carrera del piloto): el Gran Premio de Mónaco (con autos F-1) que Alonso ya ganó, las 500 Millas de Indianápolis (con autos Indy) donde corre el domingo y las 24 horas de Le Man’s (con autos prototipo) pendiente a que confirme si también participará este año en la carrera de duración. A esta fecha la triple corona solo ha sido conquistada por un piloto: Mr. Graham Hill quien completó la faena entre 1962 y 1968, además gano el campeonato mundial de F-1 en 1962 y 1968. La complicación de la triple corona radica en la gran diferencia técnica necesaria para manejar óptimamente los bólidos radicalmente distintos de cada categoría. En época de Hill los pilotos de carreras arriesgaban la vida en cada competencia, pero como si eso fuera poca cosa, corrían casi todos los fines de semana en distintas categorías, una pausa para recordar a todos los así desaparecidos en esa era sangrienta incluyendo a los Mexicanos: Pedro y Ricardo Rodríguez y Moisés Solana quienes perecieron al mando de sus autos finalizando una era dorada de participación mexicana en el deporte del volante que tardaría varias décadas en ver otra vez un piloto Azteca competir en las grandes ligas. El premio Nobel de literatura Ernest Hemingway afirmó con su notable estilo: “Solo hay tres deportes:” quizás haciendo alusión a ser dignos para un verdadero hombre: “ser torero, alpinista o piloto de carreras, el resto no son deportes son juegos.” En la época de Hill los pilotos profesionales corrían casi todos los fines de semana para quien les pagara, esto como mencioné, en distintas categorías por lo que había oportunidad de practicar varios estilos de conducción requeridos dependiendo de la competencia, hoy está restringido y rara vez un piloto de la Formula-1 tiene la oportunidad de ir a correr otra categoría, simplemente no lo autoriza ni su equipo ni el contrato que probablemente haya firmado, claro la excepción hace la regla y en 2015 Force India le permitió a su piloto Nico Hulkenberg correr con el equipo Porsche las 24 Horas de Le Mans la cual ganó arremetiendo favorablemente su más descabellada fantasía y despertando en los pilotos de la F-1 el deseo de cruzar fronteras para ganar otras competencias, Daniel Ricciardo de Red Bull declaró que había visto por televisión 18 de las 24 horas de la competencia fascinado por el desempeño de Hulkenberg.

La Triple Corona moderna está aún más complicada que la obtenida por Hill desde un ángulo técnico, obviamente no incluyendo el riesgo mortal que había entonces, simplemente considerando que los pilotos de nuestra era casi no tienen oportunidad de manejar autos distintos durante la temporada y al mismo tiempo ahora el GP de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis corren el mismo fin de semana en Mayo, así que se corre en una o en otra. Los pilotos de hoy están muy especializados en sus respectivas clases, como mencionamos y esto hace difícil bajarse de un auto para subir a otro de distinta categoría, en entrevista con los medios Alonso comentó que ha tenido que dejar a un lado todo lo aprendido en Fórmula uno para re-aprender lo necesario a conducir el auto fórmula Indy. En cuanto a la posibilidad de ganar las 500 de Indianápolis como piloto de F-1 sabemos que aun cuando la lista de vencedores no es larga tampoco es imposible, la lista incluye grandes campeones con victorias acertadas en el circuito de ladrillo: Andretti, J. Villeneuve, Montoya, Fittipaldi y Clark. En 2016 el flaquito Alexander Rossi, logró victoria en las 500 Millas, a diferencia de Alonso Rossi no destacó en su corta carrera de F-1, pero pudo conquistar las 500 sin contar con experiencia previa en la competencia ¿Suerte? Claro que sí, la buena suerte es parte esencial en cualquier competencia y si se le da a Fernando, porque definitivamente la merece, entonces veremos español bañado de leche en el pódium de Indianápolis. Si ustedes se parecen a mí, el domingo van a tener dos televisores prendidos al mismo tiempo (OMG).

Por último, habrá que señalar la ejemplar trayectoria de Graham Hill que además de sustentar la triple corona y ser bicampeón de la F-1, hasta 2015 mantuvo la primicia y exclusiva con su retoño Damon Hill de ser la única mancuerna padre-hijo campeones mundiales de la máxima categoría, este laúd es ahora compartido con la segunda mancuerna que logró lo mismo: Keke y Nico Rosberg.

¿Qué paso en el GP de España y que esperar para el GP de Mónaco?

En la primera curva Bottas le pega a Kimi que de rebote impacta a Verstappen, eliminando Al Ferrari y al Red Bull de la competencia, en ese momento se paró la mitad del público en las gradas y se fueron para su casa. Bottas se salvó pero su auto no terminaría la carrera por falla MeKarmica (mecánica). Las buenas noticias de las malas noticias fue que El Astro Azteca Checo Pérez avanzó tres lugares gracias al incidente igual que Ocon su “coequipero maravilla” (¡Reconchafles Batman!), luego de una gran manejada apoyada por una estrategia impecable del equipo para meterlos y sacarlos de Pits, terminaron con la mejor posición en lo que va de la temporada: 4to para Checo y 5to para Ocon, Checo queda empatado en puntos con Ricciardo en la 6ta posición del campeonato mundial de pilotos (¿cuál Daniel Ricciardo? pues el coequipero de Verstappen :). Entre los dos #PanterosRosas amarran con fuerza la 4ta posición en el campeonato de constructores para Force India (¡Ándele ca…ńon!)

Momento inolvidable:

Toma 1: Kimi choca con Verstappen, rompiendo la suspensión delantera de su auto, cámara corta a pequeñín en la tribuna ajuarado con camisita y gorrita de Escudería Ferrari que al ver el accidente en la pantalla gigante rompe en llanto inconsolable ¡Quien iba a pensar que Kimi tiene fans de 6 años!

Toma 2: El mismo Pequeñín de la escena anterior ahora escoltado por dos edecanes de Escudería Ferrari que le llevan a la suite de hospitalidad Ferrari donde lo espera Kimi para apapacharlo, reanimarle y tomarse unas selfies con él, al ver en la pantalla la cara del niño con su ídolo volvimos a tener esperanza en la raza humana ¿Quién fue el héroe del Gran Premio de España? ¿Alonso? No, ¿Hamilton? No, ¿Räikkönen? ¡SI!

¿Qué podemos esperar para el GP de Mónaco? Básicamente cualquier cosa, todo es posible y posiblemente pasara en la pista de Ranier.

