“Pirates of the Caribbean” y “Baywatch” refrescan la cartelera

Los Ángeles, 25 may (EFEUSA).- La quinta entrega de la saga bucanera “Pirates of the Caribbean”, titulada “Dead Men Tell No Tales”, y la adaptación cinematográfica del clásico televisivo “Baywatch” refrescan la cartelera para este fin de semana festivo del Memorial Day (Día de los Caídos).

En “Dead Men Tell No Tales”, el español Javier Bardem interpreta al fantasmagórico y aterrador Salazar, un capitán de la Corona española con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante, que busca vengarse del pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) por haber destrozado su vida años atrás.

En la cinta, donde aparecen brevemente dos clásicos de la saga, Orlando Bloom y Keira Knightley, e incluso el ex Beatle Paul McCartney, Sparrow debe encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso objeto que permite controlar los mares.

En “Baywatch” vuelven las carreras a cámara lenta por la playa, las puestas de sol de ensueño y los rescates marítimos a vida o muerte con Zac Efron y Dwayne Johnson “The Rock” como los nuevos socorristas convertidos en héroes.

Eso sí, aquí la historia se olvida de la trama melodramática de la serie y prefiere los chistes explícitos y gamberros, abrazando la comedia paródica y autorreferencial que incluye las breves apariciones de Pamela Anderson y David Hasselhoff.

También se estrena el documental “Long Strange Trip”, de cuatro horas de duración, sobre la célebre banda de rock Grateful Dead, famosa por sus larguísimos conciertos y su gusto por las improvisaciones sin fin.

Otro documental que llega a las salas es “Buena Vista Social Club: Adiós”, un análisis sobre la célebre banda cubana y su contribución a la música y a la historia de su país.

