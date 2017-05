Las apuestas están 3 a 1

Por Horacio Ahumada:

Los rumores de que el presidente Donald Trump no va a terminar su periodo presidencial de 4 años van creciendo día a día, porque los momios de las apuestas estaban que pagaban 9 dólares por cada dólar apostado a que el presidente no completaría su periodo, pero después de que despidió al director del FBI, las probabilidades y rumores crecieron tanto que los momios bajaron pagar de tres a uno, imagínese usted.

Pero lo que más se toma en cuenta es lo que se escucha en los pasillos de las cámaras legislativas, sobretodo del partido Demócrata, que dicen que al presidente le queda poco tiempo en la oficina oval, todos esto por supuesto sin pruebas obviamente, pero habladurías y rumores hacen que el rio este sonando porque al parecer viene con muchas piedras.

Un ejemplo es el de la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, quien comentó que Trump va a dejar pronto su cargo, pero no quiso revelar de donde sacó ese comentario.

Les recuerdo del catedrático y futurólogo que acertó que Trump sería presidente, quien fue precisamente el que comento que Trump no completaría el periodo presidencial, por motivo de renuncia o expulsado a través de un juicio político, y la verdad me estoy inclinando por lo del juicio ya que se cree que Trump cometió un grave error en despedir al director del FBI, ya que esta institución federal debe de considerarse independiente del presidente y nada de estar a favor del jefe y al parecer al jefe Trump no le gusta esta regla de poder, es por ello que ya hay muchos que están “cazando” al primer mandatario y no para asesinarlo, sino cazando los errores de las leyes estadounidenses y por ahí tratar de atacarlo jurídicamente en un juicio político por obstrucción a la justicia.

Otro es el caso del Rusiagate que no terminan las investigaciones y la mayoría ya lo está comparando con el Watergate y a Trump con Nixon, de hecho comentan que Trump al parecer esta siguiendo los mismos pasos de Richard Nixon.

Por otro lado examinando la personalidad de Trump que es de estar acostumbrado a hacer lo que le venga en gana, a que sus ordenes siempre sean obedecidas y si le siguen obstruyendo su poder tal como lo han hecho con las órdenes ejecutivas migratorias.

Ahora se dice que los demócratas estarán deteniendo el nombramiento del próximo director del FBI, con estos grandes enfados para Trump, existe creo yo la alta probabilidad de un “Hartazgo trumperiano” o sea que el mismo renuncie a lo que no está acostumbrado de estar con las manos atadas, siendo según esto el hombre más poderoso del planeta Tierra.

Ahora, como tema internacional, el gobierno totalitario de Corea del Norte al parecer también está poniendo en ridículo a Trump ya que en esta misma semana lanzo otra prueba de un misil balístico con capacidad de llevar una cabeza nuclear, lo hace burlándose de portaaviones , destructores y submarinos nucleares de la armada estadounidense, mas para que se enfade nuestro presidente. Como la ve Usted, va a apostar? Yo no, porque no me gusta apostar. GRACIAS.