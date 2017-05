Deja de ser obligatorio registrar los drones no comerciales en Estados Unidos

Nueva York, 19 may (EFEUSA).- Los propietarios de drones no comerciales, que generalmente se utilizan con fines recreativos, ya no están obligados a registrar sus aeronaves en la Administración Federal de Aviación (FAA), según dictó hoy una corte federal.

Los requisitos de registro de pequeños drones de la FAA, vigentes desde finales de 2015, violan el Acta de Modernización y Reforma de la FAA, una ley aprobada por el Congreso en 2012 que prohíbe a esta agencia regular el uso de las aeronaves, según concluye el documento legal emitido por la corte de apelaciones del Distrito de Columbia.

En un comunicado, la agencia reguladora de aviación dijo estar “revisando cuidadosamente” esta decisión judicial, fruto de la denuncia interpuesta en enero por un abogado aficionado a los drones, y estar “considerando” sus opciones y respuesta a la misma.

Desde la apertura del registro, más de 820.000 usuarios que querían utilizar sus drones han hecho este trámite que la FAA considera necesario para garantizar que “no suponen una amenaza a la seguridad y la privacidad”.

Aunque la FAA puede recurrir la decisión, la ley expira el próximo septiembre y, según recoge el portal de tecnología Recode, el Comité de Comercio, Ciencia y Transportes del Congreso planea introducir un proyecto referente a la modernización de la agencia en un par de semanas.

Por su parte, el jefe de políticas del fabricante DJI, Brendan Schulman, calificó el requisito de registro de la FAA de “razonable”, puesto que permite “rendir cuentas y educar a los pilotos de drones”, y dijo esperar que la industria y los legisladores “resolvieran” el problema legal que lo bloquea.

El responsable de la FAA, Michael Huerta, explicó en marzo que el próximo reto en las regulaciones de los drones era encontrar una manera de identificar a distancia las aeronaves no tripuladas para ayudar a las autoridades a saber quién las controla.

