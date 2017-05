McGregor confirma la firma de un precontrato para pelear con Mayweather Jr.

Redacción Deportes (EE.UU.), 18 may (EFE).- El campeón de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, confirmó haber firmado ya un precontrato para que el equipo del púgil invicto estadounidense Floyd Mayweather junior pueda negociar la firma del acuerdo definitivo que les permita enfrentarse en el cuadrilátero.

McGregor dio a conocer su firma y la presentó como algo “histórico”, a la vez que pedía que ahora sea Mayweather junior el que haga lo propio.

El peleador irlandés no dio a conocer los términos económicos que habían quedado plasmados en el principio de acuerdo para negociar el gran megacontrato.

El comunicado de McGregor se dio después que el presidente de la UFC, Dana White, dio a conocer la firma a través de la cadena de televisión TNT, previo al primer partido de las finales de la Conferencia Este que disputaron la pasada noche los Celtics de Boston ante los Cavaliers de Cleveland.

“Todo está ya cerrado por parte de McGregor y ahora ya podré iniciar las negociaciones con el equipo de Mayweather junior”, destacó White. “Este paso nos permite tener mayores posibilidades que se pueda dar la pelea, pero no hay garantías de que vayamos a llegar a un acuerdo”, agregó.

White dijo que espera negociar con el equipo de Mayweather junior lo antes posible y que siente que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.

En abril, White indicó que estaba de acuerdo con el deseo de McGregor de sostener una pelea de boxeo con Mayweather junior al indicar que la parte difícil de las negociaciones se daría del lado del campeón invicto estadounidense que se encuentra retirado de la actividad.

“McGregor desea hacer dos peleas este año y una de ellas sería contra Mayweather junior, si es posible”, reiteró White.

Por su parte, Mayweather junior, desde Las Vegas, donde reside, reiteró que el único combate que ve posible para volver a los cuadriláteros es frente a McGregor.

“Es el único que tiene sentido como negocio”, destacó Mayweather junior. “Dejaría mi retiro porque soy un hombre de negocios y deseo darle al mundo lo que quieren ver”.

El excampeón invicto estadounidense, que ha dicho que no volvería a pelear si no va a ganar una bolsa superior a los 100 millones de dólares, reiteró que ambos eran peleadores que tanto los aficionados de las artes marciales mixtas como los del boxeo querían ver enfrentados en un cuadrilátero.

