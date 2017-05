Lanzan nuevo juego interactivo sobre prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes

Mayo es el mes nacional de la prevención del embarazo en adolescentes

Washington, D.C. – Como parte de las actividades planeadas para el mes de mayo, la Campaña Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes lanzan un nuevo juego interactivo para que jóvenes y padres puedan educarse no sólo sobre cómo prevenir un embarazo no deseado, sino también para romper el hielo y aprender a hablar del tema en familia. “Sabemos que evitar un embarazo no deseado es una tarea en la que todos podemos jugar un rol clave, incluidos los adultos, pero muchos no sabemos cómo iniciar esta conversación”, dijo Ginny Ehrlich, Directora de la Campaña Nacional. “Por eso, durante este mes no sólo queremos enfocarnos en crear herramientas para los jóvenes, sino que también estamos apoyando a padres, madres, tías, hermanos mayores y maestros, para que sepan cómo hablar sobre el tema con los adolescentes que tienen cerca o que se encuentran a su cargo”. Durante el mes de mayo, la Campaña Nacional invita a jóvenes y a sus padres a que visiten www.StayTeen.org para aprovechar los nuevos recursos disponibles para todas las edades: Juego para jóvenes y padres

Quiz en inglés y español

Guías para padres, maestros y otros adultos Cómo involucrarse con la campaña A pesar del histórico declive en los índices de embarazo en adolescentes en las últimas dos décadas, ocho de cada diez personas en Estados Unidos aún consideran que el embarazo adolescente es un problema importante al compararlo con otros desafíos sociales y económicos en sus comunidades. Acerca de la Campaña Nacional: La Campaña Nacional es una organización privada, no partidista, sin fines de lucro que busca mejorar las vidas y las posibilidades futuras de niños y familias al prevenir embarazos adolescentes y no planificados. Por favor visítenos en www.TheNationalCampaign.org o síganos en Facebook y Twitter.