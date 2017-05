Hispanos y Afroamericanos reciben menos cuidado neurologico en Estados Unidos: el Studio

Un estudio de Harvard, publicado hoy en la revista Neurology, reporta que los Hispanos y Afroamericanos hacen mucho menos visitas a neurologos comparado con los Americanos de raza blanca. El estudio uso datos de la encuesta “Medical Expenditure Panel Survey” incluyendo datos de aproximadamente 200,000 pacientes y sus medicos representando 50 estados Americanos entre 2006 y 2013. Otros factores que parecieron redujir el acceso al cuidado neurologico incluyeron la falta de seguro medico, bajos niveles de educacion, pobreza, y vivienda en areas fuera del noreste Americano. Sin embargo, los pacientes Afroamericanos e Hispanos tuvieron menos acceso a neurologos a pesar de considerar esos otros factores.

Este estudio sugiere que el no recibir cuidado neurologico adecuado tiene consecuencias medicas y economicas. Los individuos Afroamericanos con enfermedades neurologicas como accidentes cerebrovasculares, convulsiones, esclerosis multiple, o enfermedad de Parkinson tuvieron mas visitas a los departamentos de urgencias, mas estancias hospitalarias, y mayores gastos hospitalarios que los pacientes de raza blanca.

La primera autora de este estudio es la Dra. Altaf Saadi, jefa de residentes en el programa de especialidad de neurologia “Harvard Partners Neurology Residency Program” en los hospitales Brigham and Women’s Hospital y Massachusetts General Hospital. La investigadora principal es la Dra. Nicte I. Mejia que es profesora asistente de neurologia en Harvard y Massachusetts General Hospital. Los co-autores Dra. Steffie Woolhandler y Dr. David Himmelstein son profesores de politicas de salud publica en City University of New York at Hunter College y catedraticos en Harvard Medical School.

Los resultados de este estudio incluyen:

Los individuos Afroamericanos tuvieron 30% menos probabilidades de visitar a un neurologo, a pesar de considerar factores demograficos, seguro medico, y diferencias en su estado de salud.

Los individuos Hispanos tuvieron 40% menos probabilidades de visitar a un neurologo.

Estas diferencias NO fueron por falta de necesidad de cuidados neurologicos.

Las disparidades raciales fueron mayores para los pacientes con accidentes cerebrovasculares.

Las disparidades raciales persistieron aun cuando los pacientes tenian una fuente regular de cuidado medico, sugiriendo que la falta de accesso a los cuidados medicos primarios no es la razon para esta inequidad.

Los autores notan: “Estas disparidades son preocupantes no solo porque las minorias raciales representan 28% de los Americanos y porque seran la mitad de la poblacion de Estados Unidos en 2040, si no porque todos deberiamos tener equidad en el acceso a servicios de salud sin importar quienes somos, donde vivimos, o que recursos tenemos.”

La Dra. Saadi commento: “La comunidad neurologica necesita proponerse a solucionar estas inequidades. Mas y mas gente sufre de enfermedades neurologicas ya que los Americanos vivimos mas tiempo, los ‘baby boomers’ envejecen, y los avances medicos nos ayudan a diagnosticar problemas neurologicos. Si no hacemos prioridad solucionar estas inequidades en cuidados neurologicos, estaremos perjudicando a los pacientes que necesitan de nuestro cuidado experto. El acceso inadequado a cuidados de salud neurologica resulta en enfermedades y disabilidad inecesarias, aumento en visitas a salas de urgencias y hospitalizaciones, y mayores costos medicos. Para la equidad en salud sea una realidad, debemos reconocer que las inequidades de salud son reales y persistentes, incluyendo en neurologia.”

Segun la Dra. Mejia: “Los estudios han demostrado que los neurologos pueden mejorar la calidad de vida y funcion de las personas que sufren de enfermedades neurologicas. Imagine sufrir de dolores de cabeza incapacitantes y necesitar estudios costosos que tal vez hubieran sido prevenidos al ver a un neurologo. O si tuviera enfermedad de Parkinson pero no tuviera acceso a tratamientos que pudieran mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones caras y potencialmente fatales como las caidas. Nuestra comunidad debe saber que los neurologos existen y que queremos ayudar a cualquiera que sufra de enfermedades neurologicas. Los neurologos debemos tomar un modelo de ‘neurologia sin muros’ que nos lleve a las comunidades que pueden necesitarnos.”

La Dra. Woolhandler y el Dr. Himmelstein tambien estan afiliados con “Physicians for a National Health Program”, un grupo sin animos de lucro que advoca por cobertura de salud universal y comprensiva a traves de un plan de pago unico. PNHP no financio o apoyo de otra forma este estudio.