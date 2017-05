Disminuye índice de muerte súbita entre bebés hispanos, pese a disparidades

Atlanta (GA), 15 may (EFEUSA).- Los casos de muerte súbita infantil en bebés de minorías como los hispanos y afroamericanos disminuyeron levemente en comparación con otros grupos, de acuerdo con un reporte publicado hoy por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

No obstante, el estudio, que incluye información detallada sobre el origen étnico, encontró que pese a que la tasa de muerte súbita en infantes (SUID) en general disminuyó entre 1995 y 2013, aún persisten disparidades que afectan en especial a grupos minoritarios.

“Mientras la tasa de muertes súbitas infantiles ha disminuido en Estados Unidos desde 1995, nuestro estudio encontró que aún hay disparidades significativas entre grupos raciales y étnico”, declaró a Efe Sharyn Parks, principal autora del estudio.

De acuerdo con el reporte, más del 35 % de las muertes de bebés en Estados Unidos son causadas por SUID, que incluye otras relacionadas como la estrangulación accidental y la sofocación.

La investigadora explicó que las tasas de SUID se mantuvieron consistentemente más altas entre los nativos estadounidenses y los afroamericanos no hispanos en especial.

El informe, titulado “Racial and Ethnic Trends in Sudden Unexpected Infant Deaths: United States, 1995-2013”, encontró que los asiáticos, los originarios de las islas del pacífico e hispanos tenían una incidencia más baja, pese a las disparidades.

Entre los casos de muerte súbita entre menores de 0 a 4 meses, los hispanos disminuyeron de 81 % entre 1995 y 1997 a 76 % entre 2011 y 2013.

Los bebés negros no hispanos también experimentaron un descenso de 83 % entre 1995 y 1997 a 81 % entre 2011 y 2013, número mucho menor que el de los hispanos.

El estudio encontró que las tasas de SUID entre los hispanos, los negros no hispanos y los originarios de las islas del pacífico, todas disminuyeron significativamente en el periodo observado en comparación con las tasas de los nativos americanos y los blancos no hispanos, que experimentaron una reducción menor.

En comparación con los blancos no hispanos, los investigadores encontraron que se registró un aumento en la “ventaja de supervivencia” para los hispanos y los originarios de las islas del Pacífico, así como un leve estrechamiento en la disparidad con los negros no hispanos.

Asimismo, el reporte encontró que la mortalidad por SUID fue más alta entre los hombres en todos los grupos raciales y étnicos.

Los investigadores observaron que la incidencia de muertes era proporcionalmente menor en invierno, aunque aumentaba en verano entre los hispanos y que la mayoría de las muertes en todos los grupos étnicos se registraron entre el primer y segundo mes de vida.

Pese a que los investigadores indicaron que deben llevarse a cabo más estudios para determinar las causas de las disparidades persistentes, la autora destacó el impacto que este reporte puede tener en el desarrollo de campañas de concienciación que tomen en cuenta las diferencias culturales.

“Debe llevarse a cabo más investigación acerca de los potenciales factores, pero estos hallazgos iniciales sugieren la necesidad de mayor segmentación del mensaje acerca de la seguridad al dormir de acuerdo al grupo étnico y racial”, indicó Parks.

Pese a las mejorías alcanzadas en relación a las tasas de mortalidad en 1994 tras la implementación de la campaña “Back-to-Sleep” (Vuelta a dormir), los índices de SUID han permanecido relativamente estables desde el año 2000.

“Mientras en general, las tasas de SUID han disminuido desde 1994 cuando la campaña ‘Back-to-Sleep’ creó conciencia sobre las prácticas que deben llevarse a cabo para que los bebés duerman de forma segura, como la posición y los riesgos de compartir cama, las disparidades en cuanto a las recomendaciones varían de acuerdo al grupo étnico y racial”, dijo la autora.

Tras la campaña en 1994, los índices de SUID disminuyeron dramáticamente y han permanecido cerca de los 93.4 por 100.000 desde el 2000.

