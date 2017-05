Neymar y Cristiano Ronaldo mandan la resolución de la Liga al último suspiro

Madrid, 14 may (EFE).- El brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo lideraron las victorias por 4-1 del Barcelona en Las Palmas y del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla, con lo que la resolución del título de LaLiga Santander sigue en el aire, a expensas de la última semana.

La cruz fue para el Sporting, que aunque ganó en Ipurúa al Eibar consumó su descenso, ya que los otros dos equipos que aún no se habían salvado, el Deportivo y el Leganés, igualaron 0-0 y 1-1 en Villarreal y Bilbao, respectivamente, y zanjaron su continuidad en la elite.

La corona del torneo doméstico se dirimirá el miércoles en Balaídos, donde el equipo de Zinedine Zidane se enfrentará al Celta en partido aplazado, y el domingo en Málaga, al que visitarán los blancos, y en el Camp Nou con el choque entre los azulgrana y el Eibar.

Ese partido pendiente permite al Real Madrid depender de sí mismo. Le vale con lograr cuatro puntos entre los dos encuentros para impedir que el Barcelona revalide el título.

Pese a las numerosas bajas en defensa, que se agravaron con la lesión en el calentamiento del argentino Javier Mascherano, cumplió sin problemas el cuadro de Luis Enrique en Gran Canaria, donde Neymar completó un triplete y fue el abanderado de la ambición azulgrana.

El brasileño abrió la cuenta y el uruguayo Luis Suárez estableció acto seguido el 0-2 para encarrilar la victoria ante una UD Las Palmas que quiso sacar orgullo en su mal final de temporada para no rendirse.

Se permitió acortar distancias con un gol de Pedro Bigas a los 63 minutos. No le tembló la mano al Barcelona, que sentenció inmediatamente con dos dianas seguidas de Neymar (m.67 y 71).

Más apuros pasó en determinados momentos el Real Madrid ante el Sevilla, que llegaba al Bernabéu aún con opciones a la tercera plaza y a su vez tratando de amarrar la cuarta.

Una acción de pillo de Nacho Fernández al sacar rápido una falta y Cristiano Ronaldo allanaron el camino antes de la media hora, pero los hombres del argentino Jorge Sampaoli dieron la cara y obligaron al meta costarricense Keylor Navas a mostrar su mejor versión.

El montenegrino Stevan Jovetic, al inicio del segundo tiempo, encontró el premio a su trabajo y al de todo el equipo y por momentos tembló el madridismo.

Zidane, que había vuelto a rotar en el once tras el choque de semifinales de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, movió el banquillo y recobró el control. Cristiano Ronaldo hizo el resto y sentenció a los 78 minutos. El alemán Toni Kroos puso la guinda a los 82.

El Atlético certificó la tercera posición y el acceso directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Igualó a uno en un discreto partido en Sevilla ante el Betis, en el que se estrenaba Alexis Trujillo tras relevar a Víctor Sánchez del Amo.

Dani Ceballos, la gran figura verdiblanca, adelantó a su equipo con una volea tremenda desde fuera del área y el montenegrino Stefan Savic, al rematar un lanzamiento de falta, impidió que el Betis reflejara su notable mejoría respecto a anteriores compromisos.

El Sevilla se aseguró la cuarta plaza pese a perder porque el Villarreal no pudo pasar del empate a cero con el Deportivo, lo que le no obstante le permite depender de sí mismo ante la última jornada en la lucha por la Liga Europa.

Y es que el Athletic y la Real Sociedad siguen a dos puntos tras ser incapaces también de pasar de las tablas ante Leganés (1-1) y Málaga (2-2), respectivamente.

Aritz Aduriz inauguró pronto la cuenta en San Mamés, pero en el segundo periodo el argentino Alexander Szymanowski selló el punto que le valía al Leganés, que celebró en Bilbao su continuidad igual que el Deportivo en el estadio de La Cerámica.

El Sporting dijo adiós matemáticamente a la categoría de oro en Ipurúa. No le valió con vencer con una solitaria diana de Jorge Franco ‘Burgui’, porque pese a quedar a tres puntos del Deportivo este le supera en el enfrentamiento directo.

La Real Sociedad no pudo con el lanzado Málaga pese a adelantarse con una diana de Xabi Prieto de penalti. Luis Hernández, al borde del descanso, y José Luis García ‘Recio’ firmaron la remontada del equipo de José Miguel González ‘Míchel’, aunque Jon Bautista salvó de la derrota a los de Eusebio Sacristán, que siguen sin depender de sí mismos.

En el otro encuentro de la penúltima jornada, el Alavés se impuso por 3-1 al alicaído Celta, en el que el argentino Eduardo Berizzo formó con la ‘segunda unidad’ tras caer en semifinales de la Liga Europa.

Manu García, el marroquí Zouhair Feddal y el brasileño Deyverson sentenciaron el partido en el primer periodo y el Celta salvó el honor con un tanto de penalti de Iago Aspas.

Related