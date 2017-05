La sensibilidad de ayudar a la comunidad

Por Juan Latino:

Doce nadadores cruzaron a nado la frontera marítima de Imperial Beach, en el sur de California, con la ciudad mexicana de Tijuana para concienciar sobre lo delicado del tema migratorio y recaudar fondos para personas que hayan perdido a un familiar en su intento de llegar a USA.

Así lo expresó Nora Toledano, nadadora originaria de México, mientras junto a ella participaron en el denominado “Nado Panamericano Colibrí” experimentados especialistas en natación en mar abierto provenientes de México, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos para recaudar fondos para el grupo defensor de los derechos de inmigrantes Centro Colibrí.

La intención es crear conciencia sobre los peligros que enfrentan inmigrantes que tienen que atravesar por rutas tan adversas como el mar en su intento por llegar a la unión americana.

La también nadadora mexicana Mariel Hawley señaló que con este desafío mandan un mensaje de que con este tipo de acciones se puede hacer una diferencia.

“La idea de este nado es que entre los seres humanos no hay límites, no hay fronteras, que el deporte puede lograr muchas cosas y que este mensaje lo llevemos al mundo”, aseguró.

Lo simbólico del trayecto es que nadadores cruzaron por la única ruta en la que difícilmente podría construirse un nuevo muro entre los dos países, tal y como pretende el gobierno de Donald Trump, el mar.

Pese a lo polémico del tema, que ha enfrenta desde hace meses a Trump con el gobierno mexicano, el nadador de aguas abiertas Antonio Arguelles insiste en que el evento no tuvo tintes políticos y es más bien una forma de “dar brazadas” en favor de la causa migrante.

Hace 40 años, cuando Argüelles era nadador del equipo nacional de México emigró a California en búsqueda de mejores oportunidades a nivel deportivo.

“Yo tuve un proceso de migración muy afortunado, pude estudiar en una escuela pública y después tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Stanford, pero hay muchas personas que no tienen esa oportunidad y que han tenido que hacer migraciones de otro tipo y son ellos a quien hoy queremos apoyar”, señaló el nadador. Quien fue el primer mexicano en conquistar en una misma temporada la denominada Triple Corona, que consiste en el Maratón Acuático de Manhattan y los cruces de los canales de Santa Catalina y De la Mancha.

Esta es la primera vez que se realiza un recorrido marítimo de este tipo en la frontera entre Estados Unidos y México y autoridades de ambos países esperan no sea el último.

Todos ellos son realmente fuerzas de la naturaleza con una mentalidad impresionante y tienen esa sensibilidad de ayudar a la comunidad”.