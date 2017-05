Presentan una campaña para naturalizar a un millón de inmigrantes

Los Ángeles, 12 may (EFEUSA).- Una alianza nacional de organizaciones comunitarias y sindicales presentó hoy una campaña que busca que más de un millón de personas obtengan la ciudadanía por naturalización.

La Alianza Nacional por los Nuevos Estadounidenses (NPNA), Mi Familia Vota (MFV) y una coalición de sindicatos y otras organizaciones anunciaron hoy la Campaña “¡Naturalización Ahora!” para estimular el número de personas que obtengan su ciudadanía.

“Nunca he visto un número tan grande de personas que quieren hacerse ciudadanos”, dijo el representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez en la teleconferencia de prensa.

“Se sienten amenazados por la Administración del presidente Trump y ven la ciudadanía como una opción para protegerse”, agregó el congresista.

Ada Briceño, secretaria-tesorera del sindicato UNITE HERE Local 11, aseguró que “la mejor protección en el trabajo es un contrato sindical y la mejor protección como personas es ser ciudadano”.

“No esperen un año o dos, el momento es ahora”, increpó la sindicalista al destacar que en Los Ángeles su sindicato ha logrado apoyos que cubren el 80 % del costo actual de la tarifa para hacerse ciudadano.

“No es un secreto que hoy tenemos una amenaza con el sistema político y la administración”, reclamó Ben Monterroso, director ejecutivo de MFV.

“Ellos no pueden continuar gobernando e ignorando nuestra comunidad. (Obtener) la ciudadanía es un paso personal con el que podemos continuar construyendo el poder político de la comunidad”, agregó el activista.

Según señaló Tara Raghuveer subdirectora de NPNA, en todo el país hay 8,8 millones de personas que cumplen los requisitos para hacerse ciudadanos y no lo han hecho aún.

De ellos, “3,7 millones pueden llegar a ser ciudadanos gratis o por un costo reducido”, utilizando exenciones disponibles, destacó.

Los organizadores anunciaron que desde ya y durante los próximos meses estarán realizando en sus comunidades talleres gratuitos sobre el proceso y los requisitos para obtener la ciudadanía.

Así, NPNA tiene 97 eventos de la campaña programados desde junio hasta el final del año fiscal, que concluye el próximo 30 de septiembre.

Related