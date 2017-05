United Way presenta Clásico Todos Estrellas de Softbol para beneficiar a los jóvenes sin hogar

SEATTLE, 12 de mayo de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — ¡Bateador! Esta frase se escuchará mucho el 13 de mayo en el Safeco Field cuando United Way del Condado de King presenta el 5º Clásico Todos Estrellas de Softbol para recaudar dinero para los jóvenes sin hogar. El Clásico Todos Estrellas de Softbol permite a los miles de fans cada año a ver a sus favoritas celebridades de Seattle jugar pelota en el Safeco Field. Los jugadores de este año incluyen a Macklemore, Ben Gibbard de Death Cab for Cutie, parejas del programa de ABC The Bachelor, Bobby Wagner de los Seattle Seahawks, Jon Ryan, CJ Prosise, y muchos más.

Para más información sobre el partido o para hacer una donación para apoyar a los jóvenes sin hogar, haga clic aquí o visite el sitio web de United Way del Condado de King en https://www.uwkc.org/events/softball-classic/ .

Cada año en el Condado de King, unos 5 mil jóvenes no tienen un lugar seguro que pueden llamar su hogar. Estos jóvenes gozan de las mismas esperanzas y sueños para el futuro como todos los demás. La diferencia es que no tienen la clase de apoyo y recursos que muchos de nosotros tenemos. Es por ello que United Way del Condado de King invierte en organizaciones y programas que apoyan a los jóvenes sin hogar.

Durante los últimos cuatro años, United Way del Condado de King ha recaudado más de 4 millones de dólares para apoyar a los jóvenes que no tienen hogar, evitado que más de 400 jóvenes se queden sin techo, y proporcionado más de 17,000 noches de alojamiento para jóvenes en el Condado de King que carecen de vivienda estable.

United Way atribuye el éxito del Clásico Todos Estrellas de Softbol a las sólidas asociaciones y generosos patrocinios de los Seattle Mariners, la Raikes Foundation, la Brettler Family Foundation y Microsoft.

United Way del Condado de King está construyendo una comunidad donde las personas tienen hogares, los estudiantes se gradúan y las familias son económicamente estables.