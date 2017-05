Grupos de derechos civiles piden mayor diversidad en canales de noticias

Miami, 10 may (EFEUSA).- Treinta y cinco organizaciones enviaron una carta a los responsables de los canales de noticias Fox News, CNN y MSNBC para mostrarles su “profunda preocupación” por la falta de diversidad en sus programas políticos matutinos, informó hoy el grupo Coalición Contra el Odio.

Estos grupos de derechos civiles y de fe consideran que es “especialmente importante” una mayor presencia de invitados de origen latino, afroamericano, asiático de Oriente Medio, musulmanes y de la comunidad de gays, lesbianas y transgénero (LGBTQ).

Su escasa presencia, destacan, es relevante en unos tiempos en los que esas comunidades se ven “afectadas de manera desproporcionada por el clima político, incluyendo el ser objetivo de la creciente ola de crímenes de odio”.

Los firmantes de la carta indican que los medios de comunicación deben mejorar en la representación del “amplio espectro” del país ahora que los crímenes de odio subieron el año pasado más de un 20 % en nueve zonas metropolitanas, aunque no especifica cuáles son.

Por ello, piden una reunión con los responsables de los canales para analizar “soluciones constructivas” a esta situación.

Además, instan a los canales a tomar medidas en un “futuro inmediato” para asegurar que estos programas matutinos alberguen “discusiones y debates que reflejen con mayor exactitud la diversidad demográfica” del país.

Alex Nogales, presidente de la Asociación Nacional de Medios Hispanos (NHMC, en inglés), uno de los grupos firmantes, indicó que las cadenas deben incluir en sus programas expertos de estas comunidades para que expresen los puntos de vista de las mismas.

En total, asegura Nogales, estos grupos suponen más del 40 % de la población del país, por lo que al excluirlos de los programas matutinos se está faltando a su obligación de ofrecer un servicio plural.

En este sentido, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), Marielena Hincapié, dijo que ahora “más que nunca” los canales de noticias deben denunciar que la “retórica de odio y división” ha sido usada para “alentar la violencia contra las comunidades marginadas y para alimentar el miedo”.

Por ejemplo, la gran mayoría de los invitados de los programas matutinos que cinco grandes cadenas (CNN, Fox News, MSNBC, ABC y CBS) emiten los domingos son hombres blancos, según un estudio de Media Matters de 2015.

Según el reporte, los invitados de las minorías en estos programas iban del 17 % en “Face the Nation”, del canal CBS, al 25 % de “Meet the Press”, que se emite en NBC y MSNBC.

