El Día Mundial de la Preeclampsia resalta el peso de este síndrome en la mortalidad maternoinfantil a escala mundial

MELBOURNE, Florida, 10 de mayo de 2017 /PRNewswire/ — En todo el mundo, son cada año en torno a 76.000 las madres y 500.000 los niños que pierden la vida a consecuencia de la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo que van asociados a este síndrome. Por ello, y con miras a concienciar a la población de que la preeclampsia es una complicación de la gestación que puede resultar mortal, una serie de organizaciones de varias partes del mundo que trabajan por la salud materna han unido sus fuerzas para celebrar, el lunes 22 de mayo, el primer Día Mundial de la Preeclampsia de la historia.

El tema del Día Mundial de la Preeclampsia, ” Be prepared before lightning strikes” (prepárate antes de que caiga el rayo), pretende fomentar entre las embarazadas el reconocimiento precoz de los síntomas y, en caso de presentar alguno, la consulta a un profesional sanitario.

Los copatrocinadores BabyCenter, Ending Eclampsia/USAID, la International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy y PRE-EMPT se han sumado a la Preeclampsia Foundation para reducir la cifra de muertes evitables debidas a la preeclampsia, la cual constituye una de las principales causas de mortalidad maternoinfantil.

Como se declara en una proclama que viene avalada por los copatrocinadores del Día Mundial de la Preeclampsia y otros organismos que trabajan por la salud materna, “Nos unimos para poner de manifiesto la prevalencia, relativamente alta, de la preeclampsia y demás trastornos hipertensivos del embarazo, así como las terribles consecuencias que acarrean. No son complicaciones infrecuentes de la gestación, y para muestra el hecho de que afecten a entre el 8% y el 10% de los embarazos que se producen en el mundo”.

La preeclampsia constituye uno de los factores habituales que provocan un parto prematuro y causa el 20% del total de hospitalizaciones en cuidados intensivos neonatales. En el caso de la madre, las complicaciones pueden desembocar en un estado prolongado de enfermedad y en muy gran medida influyen en la futura aparición de procesos debilitantes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2 y disfunción renal.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que este trastorno afecta de manera desproporcionada a países de renta media-baja, donde tienen lugar más del 99% de los fallecimientos causados por esta dolencia. Se calcula que el 16% de los casos de muerte materna que se producen en dichos países (PRMB) son consecuencia de la preeclampsia y demás trastornos hipertensivos del embarazo; se trata de la principal causa de mortalidad materna en el continente americano —en Latinoamérica, la cuarta parte de todos los casos de fallecimiento de la madre tienen lugar por alguno de estos motivos— y en África y Asia está detrás del 10% de los casos.

Son demasiadas las vidas perdidas o que se ven gravemente afectadas por estos trastornos, lo que subraya la importancia que tienen la identificación de los síntomas y la prestación de una respuesta oportuna y eficaz por parte de sanitarios que hayan recibido la capacitación adecuada, sobre todo en zonas donde haya un escaso acceso a la sanidad.

Al saberse poco acerca de las causas y qué tratamientos pueden ser preventivos o eficaces, debe darse prioridad a la investigación básica y clínica que tenga por fin estimular la generación de opciones médicas y prácticas sanitarias avanzadas.