Cuatro ‘internacionales’ y el hijo de Klinsmann, en la nómina de Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- Cuatro jugadores que militan en el fútbol de Inglaterra destacan en la lista de 21 que conforman la selección de Estados Unidos sub’20 para el Mundial de Corea del Sur 2017,a disputarse del 20 de mayo al 11 de junio.

Los cuatro ‘internacionales’ del equipo son los defensas Cameron Carter-Vickers (Tottenham Hotspur) y Marlon Fossey (Fulham FC), así como los centrocampistas Luca De La Torre (Fulham FC) y Gedion Zelalem (Arsenal).

También hace parte de la nómina el portero Jonathan Klinsmann, hijo del exgoleador alemán Juergen Klinsmann, quien dirigió la selección de mayores de Estados Unidos hasta enero pasado.

La lista fue anunciada hoy por el seleccionador de la categoría, Tab Ramos, que ha seguido con su filosofía de llamar en su mayoría a quienes han trabajado con las academias de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

“Estamos ilusionados en darles de nuevo una gran oportunidad a nuestros jugadores de competir al máximo nivel y estamos preparados para el reto de Corea del Sur”, destacó Ramos en un comunicado oficial de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

“Siempre tienes que tomar decisiones difíciles, pero hemos formado un grupo con talento”, agregó el entrenador de origen uruguayo y quien brilló como jugador de EE.UU. hace 20 años.

La selección viaja hoy mismo a Japón, donde comenzará su ciclo final de preparación. Allí se unirán los jugadores del exterior y toda la expedición se trasladará a Corea del Sur el 17 de mayo.

Estados Unidos jugará en el Grupo F con Ecuador, Senegal y Arabia Saudí y abrirá la competición el 22 de mayo cuando se enfrente a la selección sudamericana.

Su segundo partido será contra Senegal el 25 de mayo y cerrará la fase de grupos con el duelo frente a Arabia Saudí, tres días después.

Los primeros dos partidos, ante Ecuador y Senegal, los jugará en el Incheon Stadium, mientras que el tercero, en el Daejeon World Cup Stadium.

Lista de 21 jugadores convocados:

Porteros: Jonathan Klinsmann (University of California), J.T. Marcinkowski (Georgetown; Alamo, California) y Brady Scott (De Anza Force; Petaluma, California).

Defensas: Danny Acosta (Real Salt Lake), Cameron Carter-Vickers (Tottenham Hotspur-GBR), Marlon Fossey (Fulham-GBR), Justen Glad (Real Salt Lake), Aaron Herrera (University of New Mexico), Erik Palmer-Brown (Sporting Kansas City) y Tommy Redding (Orlando City SC).

Centrocampistas: Tyler Adams (New York Red Bulls), Luca De La Torre (Fulham-GBR), Derrick Jones (Philadelphia Union), Eryk Williamson (University of Maryland) y Gedion Zelalem (Arsenal-GBR).

Delanteros: Jeremy Ebobisse (Portland Timbers), Lagos Kunga (Atlanta United FC), Brooks Lennon (Real Salt Lake), Emmanuel Sabbi (sin equipo), Josh Sargent (St. Louis Scott Gallagher Missouri) y Sebastián Saucedo (Real Salt Lake).

