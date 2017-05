EEUU evalúa expandir la prohibición de computadoras portátiles en vuelos

Washington, 9 may (EFEUSA).- El Gobierno estudia prohibir los computadores portátiles como equipaje de mano en vuelos procedentes de “más de un par” de regiones, entre las que podría incluirse Europa, según dijo hoy el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan.

En un encuentro con reporteros, Lapan explicó que la expansión del veto a los aparatos electrónicos impediría la entrada en las cabinas de los aviones de los aparatos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono móvil, aunque aseguró que el DHS aún está evaluando la medida y no existe una fecha para una decisión final.

También se está estudiando dónde y cómo se implementarían unas nuevas restricciones, según dijo Lapan.

En marzo pasado, el Gobierno ya vetó como equipaje de mano los computadores portátiles y otros dispositivos electrónicos en vuelos sin escalas procedentes de varios países de mayoría musulmana.

Esa prohibición afecta, actualmente, a unos 50 vuelos diarios procedentes de 10 aeropuertos internacionales en 8 países: Jordania, Kuwait, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Las nueve aerolíneas afectadas, todas ellas extranjeras puesto que ninguna estadounidense tiene vuelos directos desde los aeropuertos incluidos en la medida, son Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Moroc, Qatar Airways, Emirates y Etihad Airways.

Además de computadores portátiles, también están prohibidos en cabina tabletas, reproductores de DVD, cámaras y consolas de videojuegos, que deben ser facturados con el resto del equipaje desde los aeropuertos afectados.

No obstante, los teléfonos móviles estarán permitidos.

En abril, en una entrevista con CNN, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, avisó de que grupos yihadistas han diseñado bombas que se camuflan en dispositivos electrónicos y que son capaces de eludir los controles de seguridad en los aeropuertos.

“Algo que me quita el sueño por las noches es que terroristas intenten derribar un avión en pleno vuelo”, dijo entonces Kelly.

