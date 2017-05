“La doble vida de Estela Carrillo” es homenaje a los latinos en EEUU

iami, 7 may (EFEUSA).- Los protagonistas de “La doble vida de Estela Carrillo” señalaron a Efe que la telenovela es un homenaje a los latinos en Estados Unidos, y en especial para la mujer hispana.

“Esta telenovela fue escrita para este país. Es mucho más cercana a la realidad que se vive aquí”, dijo Ariadne Díaz, Estela Carrillo en la producción, y al lado de sus compañeros de reparto David Zepeda y Danilo Carrera en una entrevista con Efe en Miami (Florida).

“La doble vida de Estela Carrillo”, que se estrena este lunes por Univision, cuenta la historia de una indocumentada que llega a California con su hija y asume una identidad falsa para pretender que tiene documentos legales poder trabajar en el país.

La telenovela, cuyo personaje central entra al mundo de la música regional mexicana tras presenciar un crimen, obtuvo buenos índices de audiencia durante su emisión en el vecino del sur, donde se transmitió por la cadena Televisa.

Para David Zepeda, el protagonista masculino, aunque la telenovela toca asuntos como la inmigración ilegal, el narcotráfico y otros delitos, el tema principal es la fortaleza de la mujer latina y los valores familiares de las personas de origen latinoamericano.

Además, a los espectadores que no estén empapados con la música regional mexicana les permitirá “darse cuenta de lo que hay por detrás, de cómo se prepara un concierto, el detrás de cámaras y más”, agregó el actor, oriundo del norte de México y un declarado seguidor de este género.

Por su parte, el ecuatoriano Danilo Carrera indicó que son elementos claves en esta telenovela el tema que aborda, las actuaciones, el guión, que se escribió tras más de un año una investigación sobre las mujeres indocumentadas, y la forma en que se grabó.

Aunque sigue siendo un melodrama, “también se metieron cosas de serie, con un tiempo que no es lineal y tomas de cámara diferentes”, explicó el actor, quien también participa en el programa de variedades de Univision “El Gordo y la Flaca”.

Agregó que los personajes no son tan arquetípicos como los de las telenovelas tradicionales. “El mío, por ejemplo, no es ni bueno ni malo. Es el villano, pero también hace muchas cosas buenas. Todos los papeles son complejos y más reales”, indicó.

