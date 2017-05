Dueños de pequeñas empresas: No pasen por alto deducción por oficina en casa

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó hoy a los dueños de pequeñas empresas que operan su negocio desde la casa, que tienen dos opciones para reclamar la deducción por oficina en el hogar. Con frecuencia, propietarios de pequeños negocios pasan por alto esta deducción.

Como parte de la Semana Nacional de Pequeñas Empresas (30 de abril al 6 de mayo), el IRS destaca una serie de consejos y recursos disponibles para dueños de pequeñas empresas.

“Conforme la tecnología facilita el acceso a trabajar en el hogar, queremos asegurar que toda persona con derecho a esta deducción tome ventaja y la aproveche,” dijo John Koskinen, Comisionado del IRS. “Las pequeñas empresas en particular no deberían pasar por alto el reclamo de este crédito y deben tomarse el tiempo para determinar cuál es el método ideal para sus circunstancias personales.”

Método regular – La primera opción para calcular la deducción por oficina en el hogar es con el método regular. Este método requiere un cálculo del uso de su negocio en el hogar al dividir los gastos por operar su hogar entre el uso personal y el uso del negocio. Gastos directamente relacionados al negocio son completamente deducibles y el porcentaje del espacio utilizado para el negocio es atribuible al monto total de gastos indirectos. Contribuyentes que trabajan por cuenta propia presentan el Formulario 1040, Anexo C, Ganancias o Pérdidas de Negocio (Propietario exclusivo), y calculan esta deducción en el Formulario 8829, Gastos por el uso de negocio en su hogar (en inglés).

Método simplificado – La segunda opción reduce la cantidad de papeleo y la responsabilidad de mantener archivos para una pequeña empresa. Este método tiene una tarifa prescrita de $5 dólares por pie cuadrado para el uso de negocio en el hogar. Hay una cantidad máxima permitida para la deducción que está disponible; a base de en un máximo de 300 pies cuadrados. Escoger esta opción requiere que el contribuyente complete una hoja de trabajo en las instrucciones tributarias y presente el resultado en la declaración de impuestos. Hay un cálculo especial para los dueños de guarderías. Personas que trabajan por cuenta propia reclaman la deducción por oficina en el hogar en la línea 30 del Formulario 1040, Anexo C; Granjeros en la línea 32 del Anexo F y empleados elegibles en la línea 21 del Anexo A.

No obstante al método que use para calcular la deducción, gastos por el negocio que superen el límite del ingreso bruto no son deducibles. Gastos deducibles por el uso del hogar para su negocio incluyen la porción del negocio para los impuestos de hipoteca, intereses de hipotecas, alquiler, pérdidas fortuitas, servicios en el hogar, seguro, depreciación, mantenimiento y reparos. En general, gastos para las áreas del hogar que no se hayan usado para el negocio, no son deducibles.

Los gastos de almacenamiento de negocios son deducibles cuando la unidad de vivienda es la única ubicación fija de la empresa o cuando existe uso regular de una residencia donde se proveen servicios de guardería; en estos casos no se requiere el uso exclusivo.

Más detalles acerca de la deducción por negocio en el hogar y el método simplificado se pueden encontrar en la Publicación 587, en IRS.gov.