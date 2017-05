Por Horacio Ahumada:

Dos personajes muy interesantes de casi las mismas condiciones de vida, es decir consentidos, poderosos, ricos, berrinchudos, acostumbrados a tener todo, acostumbrados a salirse con la suya, de conseguir siempre lo que quieren, hoy por hoy estoy hablando del líder de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, este par de sujetos nos tienen en un puño al resto de los mortales en el mundo entero, sin embargo hay quienes no quieren estar fuera de la fotografía mundial de este evento que estamos viviendo, me refiero al soporte de Corea del Norte que me imagino son China y Rusia.

China, por ejemplo acaba de meterse en esta escena de amenaza de guerra nuclear al decirle a los Estados Unidos que ni se le ocurra instalar el sistema antimisiles que está planeando operar alrededor de la península coreana y esto francamente no me huele nada bien, por el lado de Rusia que esta solamente a la expectativa después de haber “permitido” el disparo de misiles de precisión a Siria y no podremos saber si “permitirá” también a los Estados Unidos intervenir en el área norcoreana. Pero como lo dije en el principio de esta columna, hoy por hoy tenemos un temor mundial de guerra nuclear entre dos individuos con las características que les mencione, lo curioso del caso es que Trump dice que está dispuesto a dialogar con Kim, lo que me parece una completa burla por parte del presidente estadounidense haber mencionado esta “disponibilidad” que nadie se creyó.

El temor es que definitivamente estamos en manos de dos personajes que pueden explotar de un coraje y presionar el famoso botón rojo que ordenaría un ataque nuclear de inmediato, así estamos bajo estas circunstancias, donde la ONU parece un kindergarten comparadas con las Universidades donde estos dos son los presidentes. Hay muchas preguntas al aire, cada vez que vemos aviones rusos sobrevolando los limites de Alaska, ahora que los Estados Unidos ha sobrevolado Corea del Norte dice Kim Jong Un que está a punto de ordenar el ataque nuclear que todos estamos temiendo.

No sabemos hasta cuando terminará este suplicio mundial, la gentes pregunta que si estamos al borde de una tercera guerra mundial, mi respuesta es que a nadie nos conviene una situación de guerra, porque en primer lugar me duele saber de muertes de soldados que no les queda más que obedecer a sus Comandantes, ancianos, mujeres y niños y por supuesto la familia de los soldados estadounidenses, pero no veo quien pueda parar a este par de niños consentidos y berrinchudos acostumbrados a hacer lo que les da la gana y ese es el verdadero temor que en cualquier momento cualesquiera de los dos puede hacer lo que les venga en gana, y no se vale.

Muchos nos preguntamos si Trump sería capaz de hacerlo, porque creemos que Kim Jong Un si lo puede hacer. Y como un ultimo comentario de que el presidente venezolano Maduro quiere ser el Fidel Castro de Sur America, para acabarla. Como la ve Usted? GRACIAS.