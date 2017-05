Un español hará 5.600 kilómetros en bici en EEUU para ayudar a niñas en India

Washington, 5 may (EFEUSA).- El español Fran Ventura pedaleará a lo largo de 5.600 kilómetros de la costa oeste de EEUU para lograr 68 apadrinamientos para niñas de India, el mismo número de radios que las ruedas de su bicicleta, dijo hoy a Efe el solidario ciclista.

Este recorrido, que comenzará el próximo 14 de mayo y culminará el 1 de julio, será la segunda etapa de su proyecto “El Camino de Anantapur” para recaudar fondos con el fin de comprar bicicletas a esos niños, facilitándoles así el acceso a la escuela.

El reto llevará a Ventura a pedalear desde San Francisco (California) hasta Anchorage (Alaska) a través de la costa oeste estadounidense hasta llegar a Vancouver (Canadá), donde, por los accidentes geográficos del litoral canadiense, cambiará la ruta a una de las dos carreteras interiores en dirección al estado de EEUU.

En declaraciones a Efe, el ciclista explicó que, aunque hará 135 kilómetros al día, lo que le supondrá estar de 8 a 10 horas en la bicicleta, su trayecto diario equivaldrá a entre 210 y 220 kilómetros a causa de la carga.

“La bici se convierte en tu casa. Llevas el saco de dormir, la tienda de campaña, la ropa, las herramientas para reparar la bici, cámaras, trípodes, el ordenador y algo de comida, ya que algunas partes serán inhóspitas”, aseguró.

Además de pedalear, el también realizador de televisión grabará la segunda parte de su documental sobre su recorrido en bicicleta, en el que, en forma de carta a Nandini, la niña que tiene apadrinada con la Fundación Vicente Ferrer, cuenta su travesía.

En 2014, el ciclista recorrió los más de 14.000 kilómetros que separan Madrid de Anantapur (India) y logró recaudar fondos para comprar más de 350 bicicletas que, según la organización, “cambiaron la vida a centenares de niñas en la India”.

Sin embargo, el año pasado decidió que tenía que volver a Anantapur, y conocer en persona a Nandini, y para ello dará la vuelta al mundo por el oeste.

Por ello, empezó cruzando Estados Unidos desde Nueva York hasta Los Ángeles, ahora seguirá hacia el norte para llegar lo más cerca del estrecho de Béring, y en 2018 bordeará la costa del Pacífico desde Shangai (China) hasta Bangkok.

Este recurrido terminará en 2019, cuando pedaleará por la costa del Sudeste asiático, para cerrar el círculo que habrá durado cinco años.

Ventura afirmó que, en los dos meses del trayecto que está a punto de comenzar, no le dará tiempo a perder la motivación pese a no contará con ningún acompañante.

Sin embargo, la lluvia y el viento se convertirán en su mayor obstáculo en los estados de Oregón y Washington.

En Canadá, el ciclista afrontará las largas distancias y la falta de servicios en lugares poco habitados, las nubes de mosquitos y los osos en Alaska se convertirán en su máxima contrariedad.

Para millones de familias en la India rural, una bicicleta supone el único medio de transporte posible, aunque para muchas otras es un lujo cuyo coste no pueden asumir.

De hecho, en el distrito de Anantapur, una de las zonas más pobres, rocosas y secas del país, una bicicleta puede acortar muchas unas caminatas diarias que pueden durar dos horas para llegar a la escuela.

Related