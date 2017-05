Etiquetas de alimentos libres de gluten: información importante para los que padecen de enfermedad celíaca

SILVER SPRING, Maryland, 2 de mayo de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Mayo es el Mes de Concientización de la Enfermedad Celíaca. Unos 3 millones de norteamericanos padecen de la enfermedad celíaca, un trastorno digestivo genético del sistema inmunológico que daña el intestino delgado. La enfermedad celíaca es causada por el consumo de una proteína llamada gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno e híbridos de estos granos. El gluten da a los panes y otros productos de granos (como tortas, cereales y pastas) su forma, consistencia y textura. Para los que padecen de la enfermedad celíaca (o escogen y preparan alimentos para alguien que la padece), identificar los alimentos libres de gluten es vital.

En agosto de 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una regulación que uniforma lo que significa “libre de gluten” en las etiquetas de los alimentos. Esto asegura que las indicaciones de libre de gluten en los productos alimenticios sean uniformes y confiables en toda la industria de los alimentos.

Para entender la etiqueta libre de gluten

La FDA definió los términos “Gluten-free” (“libre de gluten”), “No gluten”, “Free of gluten” (“libre de gluten”) y “Without gluten” (“sin gluten”). Los alimentos con cualquiera de estos términos tienen que cumplir con los requerimientos de la regulación libre de gluten. La FDA exhorta a los consumidores a confiar en estos cuatro términos cuando busquen alimentos que observen la definición de la FDA y se puedan usar como parte de una dieta libre de gluten. Pueden usarse otros términos relacionados con el gluten, si son veraces y no son engañosos, pero los alimentos con esos términos no tendrían que cumplir con los requerimientos de la regulación libre de gluten. No se requiere a los fabricantes que coloquen la afirmación voluntaria de que el alimento es libre de gluten en cualquier lugar específico de la etiqueta del alimento.

Los alimentos con una indicación de que son libres de gluten deben, entre otras cosas, contener menos de 20 partes por millón de gluten. Este nivel es el más bajo que se puede detectar con confianza en alimentos usando métodos analíticos validados científicamente. Un alimento con una etiqueta que señale que es libre de gluten pero que no cumpla con los requerimientos de la regulación está sujeto a una acción reguladora de la FDA.

Productos cubiertos por la regulación libre de gluten

La regulación de la FDA se aplica a todos los alimentos y bebidas (incluidos alimentos empaquetados, suplementos dietéticos, frutas, vegetales, huevos con cáscara y pescado) excepto:

Carne, carne de ave y ciertos productos de huevo

La mayoría de las bebidas alcohólicas

Libre de gluten cuando se come afuera

Teniendo en cuenta la importancia para la salud pública de la etiqueta libre de gluten, la FDA sigue exhortando a la industria de los restaurantes a garantizar que su uso de las etiquetas libre de gluten observe la definición federal. La FDA también trabaja con gobiernos de estados y locales, que desempeñan un importante papel en la supervisión de restaurantes, y considera acciones apropiadas si son necesarias, sola o con otras agencias, para proteger a los consumidores con respecto a las etiquetas libre de gluten en restaurantes.

Para informar efectos adversos y preocupaciones con las etiquetas

Las personas que se enferman o experimentan efectos de salud adversos que creen que están relacionados con haber ingerido un alimento deben primero buscar atención médica apropiada.

Después, las personas pueden reportar un problema con un alimento o con su etiqueta de cualquiera de estas formas:

Contacte al coordinador de quejas del consumidor en su área. La lista de coordinadores de quejas del consumidor de la FDA está disponible en: http://www.fda.gov/Safety/ReportaProblem/ConsumerComplaintCoordinators

Contacte a MedWatch, el Programa de Información de Seguridad y Reporte de Eventos Adversos de la FDA, llamando al 1-800-332-1088, o presente un reporte voluntario de MedWatch en http://www.fda.gov/medwatch.