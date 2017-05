Latinos califican de problema importante los embarazos juveniles no deseados

Miami, 5 may (EFEUSA).- El 83 % de los latinos consideran que el embarazo adolescente es un problema importante en su comunidad en comparación con otros problemas sociales, según una encuesta revelada hoy por la Campaña Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes y No Planificados.

Más de tres cuartos de los latinos encuestados, el 78 %, cree que deberían realizarse más esfuerzos para prevenir el embarazo adolescente en un país, Estados Unidos, que encabeza el ránking del mundo industrializado con mayor número de gestación juvenil.

La directora ejecutiva de la campaña, Ginny Ehrlich, afirmó en un comunicado que “a pesar del extraordinario declive en embarazos de adolescentes y maternidad, cerca de uno de cuatro adolescentes todavía se embaraza a los 20 años de edad”.

Ehrlich aseguró que las jóvenes latinas, junto a las afroamericanas, tienen “desproporcionadamente más posibilidades de experimentar un embarazo no planeado” debido al mayor índice de pobreza existente en estas comunidades.

Según la encuesta, realizada a partir de 2.314 entrevistas en abril pasado, muchos hispanos también tiene la percepción de que este problema se agravó durante la última década, aunque las cifras reales señalen lo contrario.

La Campaña Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes y No Planificados dijo que los números son “sorprendentes”, ya que desde que se alcanzara el récord en los primeros años de la década de 1990, el embarazo adolescente disminuyó el 55 % y los partos de las mujeres más jóvenes cayó el 64 %.

Pero en las entrevistas, el 42 % de ellos respondió que cree que los embarazos adolescentes no deseados aumentaron en los últimos diez años, mientras que el 28 % declaró que habían descendido y el 20 % dijo que se mantuvieron igual.

La percepción de los latinos respecto al aumento de este tipo de embarazos es la más alta en la encuesta, que también analiza otros dos grupos: los afroamericanos y los blancos.

Respecto a los afroamericanos, el 39 % de ellos creyó que ahora hay más embarazos no deseados, el 80 % consideró que debería haber más esfuerzos para atajar esta situación en sus comunidades y el 84 % apuntó que era un asunto de importancia con respecto a otros problemas.

Los blancos aparecen en el tercer lugar de la encuesta, pues el 82 % contestó que piensa que se trata de un problema importante, el 73 % apostó por mayores esfuerzos en ese terreno y solo el 31 % dijo que los embarazos juveniles no deseados se agudizaron.

Pese a las mejoras en los últimos años, los organizadores de la encuesta apuntaron que aún no consiguieron su “misión”.

