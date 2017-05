Hayek y Derbez celebran que su película enorgullezca a los latinos en EE.UU.

México, 3 may (EFE).- Los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez celebraron hoy que la película “Cómo ser un Latin Lover”, la segunda más vista el pasado fin de semana en Estados Unidos, sea un motivo de orgullo y de unión para los latinoamericanos en ese país.

“La comunidad latina en Estados Unidos está agarrando la película como bandera”, pues “se sienten muy orgullosos” de tener una cinta “que les represente”, dijo el protagonista del filme que logró recaudar 12,1 millones de dólares en su primer fin de semana, según cifras preliminares de taquilla.

“En esta época en la que los latinos estamos siendo tan señalados, cuando logras hacer un producto que vale la pena hay que sentirse orgulloso de ser latino”, aseveró Derbez en una rueda de prensa en la Ciudad de México, donde lamentó que los latinos en EE.UU. se escondan por el miedo a ser deportados.

“Una de las cosas que siento en Estados Unidos es que se esconden, están atemorizados de que les vayan a deportar. Hemos tratado de hacer campañas para que no se escondan, para que no dejen de estar orgullosos de ser latino”, remarcó.

Por su parte, Hayek recordó que la película, grabada originalmente en inglés, tiene partes en español, concretamente en los diálogos entre los dos hermanos mexicanos, y aseveró que eso se debe a que están “orgullosos” de su lengua.

“Esta película la hacemos para toda la audiencia, pero le estamos metiendo un poquito de corazón extra para nuestra audiencia. En honor y en amor por nuestra audiencia latina queríamos hablarles en nuestro idioma”, precisó la actriz.

Aunque la película es producida por Lionsgate, un estudio estadounidense, “es muy loable” que lleve un nombre latino, que los dos protagonistas sean mexicanos y que se hable en español en la versión en inglés, coincidió Derdez.

Además, dijo, es la primera ocasión que una película de ese estudio, rodada en Estados Unidos y para el público estadounidense, se dobla al español y se proyecta en los cines de este país.

Hayek explicó que los latinos son la minoría en EE.UU. que más va al cine y que si bien casi siempre consumen películas estadounidenses, esta vez ha ido a ver “Cómo ser un Latin Lover” y no otras películas estadounidenses, como “The Circle”.

“Cómo ser un Latin Lover” se convirtió en el segundo estreno más visto este fin de semana, superando incluso a “The Circle”, protagonizada por dos estrellas de Hollywood como Tom Hanks y Emma Watson, “lo que hizo voltear a toda la industria hacia el cine latino”, apuntó Derbez.

“Quizá empiece a haber un sentido de unidad. Es un momento en el que la unión puede hacer que nos posicionemos en otro lugar mundialmente. Somos muchos y somos maravillosos”, enfatizó Hayey.

Related