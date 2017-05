Trump y Putin acuerdan cita en julio y cooperar sobre Siria y Corea del Norte

Washington/Moscú, 2 may (EFE).- Los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron hoy reunirse en julio en el marco de la cumbre del G20 de Hamburgo, durante una llamada telefónica en la que decidieron coordinarse contra el terrorismo y buscar soluciones al conflicto sirio y la amenaza norcoreana.

La conversación de hoy fue su primer contacto en casi un mes, ya que ambos habían hablado por última vez el pasado 3 de abril, cuando Trump llamó a Putin para expresar sus condolencias tras el atentado terrorista del metro de la ciudad rusa de San Petersburgo, en el que murieron 14 personas.

De acuerdo con el Kremlin, Putin y Trump acordaron organizar una reunión personal en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se celebrará el 7 y 8 de julio en la ciudad alemana de Hamburgo.

Rusia detalló en su nota que los dos mandatarios “hablaron de toda una serie de temas para la cooperación de los dos países en la arena internacional”, mientras que la Casa Blanca definió como “muy buena” la conversación.

Trump y Putin “coincidieron en que el sufrimiento en Siria ha durado demasiado tiempo y que todas las partes deben hacer todo lo posible por poner fin a la violencia”, según el comunicado de la Casa Blanca.

Ese comunicado precisó que los dos presidentes conversaron, en concreto, de la posibilidad de crear en Siria “zonas seguras” o “de freno a la escalada” de violencia para “lograr una paz duradera por razones humanitarias y muchas otras”.

Además, la Casa Blanca confirmó que el Gobierno de Trump enviará a un representante a la ronda de conversaciones de paz sobre Siria que debe empezar este miércoles en Astaná (Kazajistán).

Por su parte, el Kremlin explicó que los dos líderes “pusieron el acento en la perspectiva de coordinar las acciones de Rusia y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional en el contexto de la crisis siria”.

“Se ha acordado activar el diálogo entre los jefes de Exteriores de los dos países para buscar opciones que permitan reforzar el cese de las hostilidades” en Siria y “otorgarle estabilidad con el objetivo de impulsar un proceso real de solución del conflicto”, agregó Moscú.

Trump y Putin no hablaban desde antes del bombardeo del pasado 7 de abril en Siria ordenado por el mandatario estadounidense contra una base aérea controlada por el Gobierno del presidente Bachar al Asad, en lo que supuso el primer ataque directo de Washington al régimen de Damasco en seis años de conflicto.

Aunque el Kremlin fue avisado con antelación porque tenía personal militar en esa base aérea, el bombardeo frustró aparentemente el proceso de deshielo que Putin y Trump estaban protagonizando.

El bombardeo ordenado por Trump fue en respuesta a un ataque con armamento químico del que Occidente culpa al régimen de Asad, algo que el presidente sirio y Rusia niegan.

A raíz de ese ataque químico, Trump dijo que su opinión sobre Al Asad había “cambiado” y criticó a Putin por apoyar a alguien tan “malvado”.

Desde Sochi (Rusia), donde hoy se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, Putin insistió en que el ataque químico en la localidad siria de Jan Shijún, en el que murieron 92 personas, exige una “investigación escrupulosa e imparcial” y añadió que no se han presentado pruebas que demuestren la implicación de las fuerzas de Al Asad.

Por otro lado, Trump y Putin aprovecharon también la conversación de hoy para dialogar “extensamente” sobre cómo trabajar juntos “para erradicar el terrorismo en Oriente Medio”, al igual que sobre la mejor manera de resolver “la situación muy peligrosa en Corea del Norte”, según la Casa Blanca.

En medio de la escalada de tensión con Corea del Norte por sus reiteradas pruebas de misiles y su programa nuclear, Trump sostuvo este lunes durante una entrevista que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, “bajo las circunstancias adecuadas”.

No obstante, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, matizó después que las condiciones para que ese encuentro sea posible no se dan actualmente, al pedir a Corea del Norte “señales de buena fe” y que reduzca “su comportamiento provocativo de inmediato”.

De acuerdo con el Kremlin, hoy Putin “llamó a la contención” a su homólogo estadounidense y a “rebajar la tensión” en relación a la situación en la península de Corea.

“Se ha acordado poner en marcha un trabajo conjunto orientado a buscar soluciones diplomáticas integrales al problema”, concluyó el Kremlin en alusión a las tensiones con el régimen de Pyongyang.

Related