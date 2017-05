Se necesita invertir 146.000 millones en mejorar carreteras para salvar vidas

Miami, 2 may (EFEUSA).- Una fundación vinculada a AAA, el mayor club de automovilistas de los Estados Unidos, urgió hoy a las autoridades a hacer grandes inversiones en la reparación y mantenimiento de la red vial y advirtió que de ello depende la vida de miles de personas.

De acuerdo a un informe de la Fundación AAA para la Seguridad en el Tráfico, si se invierten 146.000 millones de dólares en mejorar las infraestructuras viales, se puede reducir un 16 % el número de muertos (63.700 personas) y un 12 % (más de 350.000 personas) el de heridos graves en accidentes de tráfico en un plazo de 20 años.

El informe, de 135 páginas y contenido técnico, precisa que la inversión inicial debería ser de 134.000 millones de dólares y hacerse cuanto antes, y después habría que agregar 6.000 millones al quinto año y la misma cantidad a los 10 y 15 años.

La cifra de inversión puede incluso ser conservadora, pues el estudio abarca únicamente determinados tipos de vías, todas asfaltadas, en las que se produce el 64 % de los accidentes de tráfico con víctimas que ocurren en los Estados Unidos.

La AAA, con 57 millones de socios, destaca que después de una década de descensos en las cifras de mortalidad en accidentes de tráfico desde 2015 se experimenta una tendencia al alza.

En 2016, por primera vez en nueve años, las víctimas mortales superaron las 40.000 (40.200 exactamente), de acuerdo con datos preliminares que muestran un aumento del 6 % con respecto a 2015 y fueron publicados en febrero por el Consejo Nacional de Seguridad (NSC), una organización no gubernamental que elabora informes anuales.

Además, 4,6 millones de personas sufrieron heridas y requirieron atención médica, un 7 % más que en 2015, según NSC.

La Fundación AAA utiliza en su informe cifras de 2015, cuando murieron 35.092 personas en ese tipo de accidentes en comparación con las 32.675 de 2014, para subrayar que es necesario un “enfoque nuevo” en seguridad vial.

Se trata no solo de mejorar las infraestructuras, sino la educación de los conductores, el cumplimiento de las normas de tráfico, los servicios médicos de emergencia y la tecnología relativa a la seguridad en los automóviles.

No obstante, señala que las inversiones en mejorar las infraestructuras son vitales, porque tienen “el potencial de reducir la probabilidad y las consecuencias de los accidentes tanto los causados por lo que sucede y rodea las carreteras sino por los errores de los conductores”.

Al urgir a las autoridades a afrontar este “importante reto”, la Fundacion AAA subraya que si se satisficieran todas las necesidades de inversión en infraestructuras, se obtendrían unos beneficios en seguridad que sus técnicos calculan en 348.000 millones de dólares.

En otras palabras, por cada dólar gastado en mejorar las rutas, se logran 2,4 dólares de beneficios, señala.

En este sentido, la fundación indica que el impacto económico de los accidentes de trafico fue de 242.000 millones de dólares en 2010, teniendo en cuenta los costes relacionados con salud, empleo, servicios de emergencia, aspectos legales y de tribunales, administración de seguros, congestión y daños a la propiedad.

Todo ello equivale al 1,6 % del Producto Nacional Bruto de ese año.

Si se agregan los efectos negativos para la calidad de vida de los accidentes, la cifra sube a 836.000 millones de dólares, indica el informe, que contiene numerosos datos históricos sobre la seguridad vial en el país.

El año en el que se perdieron más vidas en accidentes de tráfico fue 1972 (54.500), mientras que 2014 fue el año en el que hubo menos muertes por esa causa (32.675).

En 2015 se produjo un repunte del número de víctimas mortales del 7 % y la tendencia al alza se mantuvo en 2016.

Desde 1949 a 2014, la tasa de mortalidad cayó de 7,13 a 1,08 muertes en accidentes de tráfico por cada 100 millones de millas recorridas por vehículo, a pesar de que los estadounidenses cada vez hacen mayores recorridos.

Las principales mejoras que la Fundación AAA recomienda hacer en las infraestructuras para salvar vidas son construir rotondas en los cruces, instalar barreras y eliminar obstáculos en los laterales, agregar pasos de cebra y señalizar los cruces para peatones, colocar medianeras en las carreteras de dos direcciones, pavimentar y ampliar los arcenes y colocar bandas sonoras.

“Se debe hacer hincapié en que mientras los beneficios del programa de mejoras se notarán durante 20 años, las necesidades identificadas existen ahora y la mayor parte de la inversión se necesita ahora”, dice la AAA en el informe.

