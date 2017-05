La marihuana entra en la lista de cosas prohibidas en Disney World

Miami, 2 may (EFEUSA).- Disney World han incluido por primera vez a la marihuana en la lista de cosas que los visitantes no pueden introducir en sus parques temáticos, informaron hoy medios de comunicación de Orlando (Florida).

No es que antes estuviera permitida, sino que Disney ha querido especificar que no se acepta en sus instalaciones, dado que ahora el consumo de marihuana con fines terapéuticos o recreativos es legal en varios estados del país, incluido Florida, y que hay visitantes que pueden llevar esa sustancia consigo.

“Aunque algunos estados han legalizado su uso medicinal o recreativo, la marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal”, dijo un portavoz de Disney al canal WESH 2 News de Orlando.

La fuente agregó que están revisando las reglas para “aclarar que la marihuana no está permitida en nuestra propiedad”.

En la lista de cosas prohibidas en Disney World están las armas, las bebidas alcohólicas, los drones y las patinetas y otros artilugios con ruedas, además de sillas plegables, envases de cristal y mascotas.

“La marihuana y cualquier sustancia ilegal” aparecen ahora en el mismo apartado que las bebidas alcohólicas.

Los floridanos aprobaron en un referéndum en noviembre pasado una enmienda a la Constitución que permite el consumo de la marihuana con fines medicinales en este estado.

En total, ya son 25 estados del país con alguna forma de marihuana legal y otros 25 en donde ya no es delito poseer marihuana para uso personal.

