Veto migratorio de Trump e incidentes con aerolíneas dañan el turismo en EEUU

Washington, 1 may (EFEUSA).- El veto migratorio del presidente Donald Trump hacia refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana y los recientes incidentes en el trato de las aerolíneas a sus pasajeros han dañado el turismo en el país, según afirmaron hoy expertos en el sector.

“Hemos vivido una tormenta perfecta para la industria de los viajes y del turismo en EEUU en los últimos 18 meses: el ‘brexit’ (salida británica de la Unión Europea), la subida del dólar, las órdenes ejecutivas sobre inmigración y la imagen de United Airlines”, aseguró el experto Peter Greenberg.

La emisión de los dos decretos presidenciales (el 27 de enero y el 6 de marzo) para suspender temporalmente el programa de acogida de refugiados y las llegadas a Estados Unidos desde seis países de mayoría musulmana (Libia, Somalia, Sudán, el Yemen, Irán y Siria) provocó el miedo de los turistas a que se les complicara la entrada en los controles migratorios de los aeropuertos.

Según Greenberg, aunque esos vetos migratorios han sido suspendidos temporalmente por los tribunales, no impidieron que visitantes de todo el mundo -al margen de los países afectados- anulasen sus viajes a Estados Unidos.

La consultora Forward Keys informó el mes pasado de que, tras el primer veto migratorio, las reservas turísticas en Estados Unidos comenzaron a caer un 6,5 % y que, con el segundo, los descensos se repitieron, en una industria que genera 98.000 millones de dólares de superávit comercial para el país norteamericano.

A este revés también se sumó el incidente en el que un pasajero, médico de 69 años, fue expulsado a la fuerza de un avión de la compañía United Airlines el pasado 9 de abril, un suceso que dio la vuelta el mundo y obligó a la aerolínea a emitir varias disculpas.

El presidente de la Asociación Internacional de Marketing de Destinos (DMAI), Don Welsh, aseguró hoy que la percepción actual es que los visitantes no son bienvenidos en EEUU, pero eso no hará que dejen de viajar sino que elijan otros sitios donde las políticas, la economía y el destino creen un atractivo para el turismo.

Por su parte, el presidente de la organización Meet Puerto Rico, Milton Segarra, explicó cómo en 2016 la crisis del zika, un virus presente en la mayoría de los países latinoamericanos que se transmite por picaduras de mosquitos y puede causar problemas de salud a los bebés de mujeres embarazadas, afectó al turismo de la isla, que ahora se presenta como un destino cultural y de negocios.

De hecho, el propósito de Meet Puerto Rico es promover la inversión en la isla y promocionarla como destino de convenciones y de reuniones empresariales.

Segarra añadió que, desde la crisis, la estrategia de la isla pasa por dar confianza y seguridad a los v

Related