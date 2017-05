Eugenio Derbez supera a Tom Hanks en la taquilla

Los Ángeles, 1 may (EFEUSA).- “The Fate of the Furious” reinó en la taquilla del país por tercera semana consecutiva, pero la sorpresa llegó de la mano del mexicano Eugenio Derbez, protagonista de “How to be a Latin Lover”, la comedia con la que superó en recaudación a “The Circle”, lo nuevo de Tom Hanks.

Según informó hoy la web especializada Box Office Mojo, la octava entrega de la saga “Fast and Furious”, dirigida por F. Gary Gray, ingresó 19,4 millones de dólares, mientras que la recaudación global superó este fin de semana los 1.000 millones de dólares.

En la cinta, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

El segundo puesto fue la comedia “How to be a Latin Lover”, el primer papel protagonista de Derbez en inglés, con 12 millones de dólares, una marca que supera con holgura la lograda en su debut por “Instructions Not Included”, la película en español de mayor éxito en la historia de EEUU.

El 89 por ciento de los espectadores que compraron entradas para ver la película se identificaron como latinos, según datos que publica Los Angeles Times.

Derbez encarna en el filme a Máximo, un “gigoló” venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Salma Hayek), con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente.

El reparto del filme lo completan Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch.

La tercera plaza fue para la cinta india “Baahubali 2: The Conclusion”, con 10,1 millones de dólares.

En la historia, Shiva, hijo de Bahubali, emprende su camino en búsqueda de respuestas sobre sus orígenes.

Por su parte, “The Circle”, con Hanks y Emma Watson, se quedó en la cuarta posición con 9,3 millones de dólares.

En la película, una joven logra el trabajo de sus sueños dentro de una potente compañía tecnológica, pero todo cambia cuando descubre los oscuros objetivos de la empresa.

Por último, la comedia de animación “The Boss Baby” completó la lista con 9 millones de dólares.

La cinta cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros.

