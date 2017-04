TIERRA DE CONFUSIÓN

Por: David O. Brugés Solórzano

Al caer el Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991 después de la Perestroika, el mundo ha sufrido un importante cambio a nivel político, social y económico.

Las dos superpotencias (USA y URSS) luchaban por el control territorial y expandir su poderío económico en los 5 continentes. Desde 1948, el gobierno estadunidense realizó intervenciones para desestabilizar estados que no convenían a los intereses norteamericanos como: Corea, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Honduras, Chile, Republica Dominicana, Argentina, Irán, Afganistán, Iraq, Granada y Líbano entre otros.

Estas operaciones permitieron la no llegada al poder de partidos políticos que se reusaban a colaboraban con las directrices de la Casa Blanca, y así el mundo se mantenía en una tensa calma.

Pero al colapsar el modelo socialista de la URSS, Rusia paso de ser un país donde el estado manejaba los medios de producción, a ser un país capitalista donde sus habitantes pueden hacer fortuna y atesorar riqueza.

Y como buen capitalista, sale a buscar inversiones alrededor del mundo en sectores de la economía como: petróleo, carbón, y gas. Llegando a territorios que antes Estados Unidos controlaba como Venezuela, Nicaragua y Ecuador entre otros.

Por eso el mapa geopolítico va evolucionando a pasos agigantados. Si preguntáramos a los expresidentes Truman, Eisenhower y Nixon hoy en día lo siguiente ¿Qué opinión le merece el manejo de las Relaciones Internacionales por parte del actual presidente hacia Rusia? me atrevería a dar una respuesta ¡We are in the Land of Confusion!